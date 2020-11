Arriva il Pescara, Missiroli vuole ripetersi

Dopo quelle contro Empoli e Vicenza, è tempo di una nuova sfida da ex per Pasquale Marino.

L’allenatore della Spal affronta il Pescara con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva e avvicinarsi ancora di più ai primi posti della classifica.

Le due squadre non si affrontano in Serie B da quasi 40 anni. L’ultimo precedente risale al 2-0 in favore degli abruzzesi del marzo 1982. In generale nei 14 precedenti nel torneo cadetto si contano tre successi per i ferraresi, sei per il Pescara cinque pareggi.

La squadra di Massimo Oddo è reduce dalla prima vittoria in campionato contro il Cittadella e proverà a migliorare il rendimento esterno, finora disastroso. Il Pescara ha infatti raccolto un solo punto nelle ultime dodici trasferte di campionato: l’ultima volta in cui il Delfino ha registrato una striscia più lunga senza successi fuori casa in Serie B risale al settembre 2010, con tredici.

L’avversario evoca buoni ricordi in Simone Missiroli: la seconda ed ultima doppietta realizzata dal centrocampista calabrese in Serie B risale infatti al settembre 2011 proprio contro il Pescara con la maglia della Reggina.

OMNISPORT | 19-11-2020 16:26