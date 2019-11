Arriva la capolista, Reggio Emilia ci prova

Il coach della Pallacanestro Reggiana Maurizio Buscaglia ha presentato la sfida contro la Virtus Segafredo Bologna in programma domenica alle 17 al PalaBigi. "Giocare contro i primi in classifica è una motivazione molto forte – ha subito ammesso Buscaglia – La Virtus è imbattuta, sta facendo anche un ottimo cammino in Eurocup. Al di là del grande organico costruito, le partite vanno poi vinte sul campo e loro lo stanno facendo".

Buscaglia ha proseguito analizzando il momento biancorosso: "Il livello dell’avversario alza la nostra consapevolezza: dobbiamo fare una partita molto solida, dura, presente e attenta. Dall’altra parte stiamo lavorando ed una partita del genere arriva nel momento giusto: non tanto perché veniamo da quattro vittorie, ma perché dopo tutti gli sforzi che facciamo ogni giorno in palestra, è un test importante per verificare i nostri progressi ed il nostro cammino. All’interno di questa cosa c’è poi un’altra componente, cioè il desiderio di provare a batterli, di vincere questa partita e di farlo davanti ad una bellissima cornice di pubblico che riempirà il PalaBigi".

SPORTAL.IT | 01-11-2019 13:58