Arriva la Juve, Semplici fa un'ammissione

Il calendario mette la Spal tra la Juventus e la storia. A pochi giorni dal ritorno dei quarti di Champions contro l’Ajax i bianconeri hanno un altro appuntamento segnato in agenda, la trasferta di Ferrara dove basterà un punto per conquistare l’ottavo scudetto consecutivo, con ben sei giornate d’anticipo.

Il tecnico spallino Leonardo Semplici non si fida del robusto turnover che dovrebbe essere attuato da Allegri, ma sembra pronto a firmare per un pareggio: “Ai giocatori della Juventus non manca mai la voglia di vincere e sarà così anche contro di noi, a prescindere dagli interpreti. Vorranno chiudere il discorso scudetto già a Ferrara. Allegri ha 22 titolari, sono tutti Nazionali. Starà a noi fare una partita straordinaria per metterli in difficoltà. Un pareggio? Sarebbe un ottimo risultato, ma dovremo superarci e mostrare di avere la giusta mentalità”.

Per farlo però servirebbe l’organico al completo e invece le defezioni non mancheranno, in particolare a centrocampo dove mancheranno Kurtic e Valoti: “Cionek e Farias sono diffidati, ma se non li facessi giocare faticherei a fare una formazione…” ha concluso Semplici.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 16:22