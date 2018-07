Prima vittoria alla prima amichevole per Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea.

I Blues hanno sconfitto per 1-0 il Perth Glory grazie alla rete al quinto minuto di Pedro.

Dopo la partita, l’ex allenatore del Napoli ha risposto in maniera piccata a chi gli chiedeva un commento alle parole del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.: “Io non voglio portare via giocatori al Napoli. E di De Laurentiis non parlo più”.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 22:25