Arriva la Virtus, tutto esaurito al PalaBigi

La Pallacanestro Reggiana ha comunicato che sono stati esauriti i biglietti per il match tra Grissin Bon Reggio Emilia e Virtus Segafredo Bologna, in programma domenica 3 novembre alle ore 17 al PalaBigi di Reggio Emilia. Si tratta del primo sold out in gare di campionato da quando è stato completato il restyling del PalaBigi.

I 4.530 posti a disposizione sono stati letteralmente bruciati durante il periodo di prevendita a “lo stoRE” ed attraverso la vendita online sulla piattaforma VivaTicket. La biglietteria del PalaBigi domenica sarà chiusa alla vendita, ad eccezione delle casse per il ritiro degli accrediti che apriranno alle 15:45.

Tutti coloro che non potranno assistere di persona alla partita, avranno la possibilità di guardarla in diretta su Eurosport 2 ed in streaming sulla piattaforma Eurosport Player.

SPORTAL.IT | 30-10-2019 17:59