Arriva lo Spezia, scuole chiuse a Pisa

Due settimane dopo il derby con il Livorno il Pisa affronta l’altra partita più sentita della stagione, quella contro lo Spezia. Le due squadre non si sfidano all’"Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" dalla vigilia di Natale del 2016. Finì 0-0 in un contesto molto particolare per i nerazzurri, visto che si trattò della prima gara ufficiale sotto la gestione Corrado dopo la tribolata era Petroni.

Oggi è cambiato molto, ma la tensione resta alta per la rivalità tra le tifoserie al punto che tra i provvedimenti presi dal Gos della questura c'è la chiusura anticipata delle scuole superiori che si trovano nei pressi dello stadio.

Lo rende noto il Comune di Pisa. Il provvedimento è volto a scongiurare possibili incidenti legati ai tifosi dello Spezia che potrebbero raggiungere la Toscana pur senza biglietto, oltre ai 700 che si sono assicurati il tagliando.

Così il comunicato del Gos: “Per motivi di sicurezza è stata disposta la chiusura anticipata alle 12 delle scuole superiori che hanno sede lungo via Contessa Matilde", ovvero l'Iti e l'istituto professionale.

SPORTAL.IT | 09-11-2019 09:29