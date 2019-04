Arriva una multa per il Benevento dopo la partita di martedì vinta per 3-1 contro il Carpi al Vigorito. Il giudice sportivo ha sanzionato gli Stregoni di 2mila euro per "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore".

Nessun squalificato per la squadra di Bucchi in vista dell'importante match in programma sabato contro il Perugia al Curi.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 19:50