Arrivabene alla Juve: la replica del team principal Ferrari

Il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene era stato accostato negli scorsi giorni alla Juventus dopo l'annuncio dell'addio ai bianconeri da parte dell'attuale amministratore delegato Beppe Marotta.

Il dirigente della scuderia di Maranello, all'interno di un evento organizzato dalla Phillip Morris a Suzuka, ha smentito l'ipotesi: "Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari. Io sono da anni un esponente del consiglio di amministrazione della società e prima di assumere questo incarico a Maranello avevo la delega del controllo/rischi. Mi fa piacere restare nel cda, sempre che la nomina venga accolta nella prossima assemblea dei soci, e ne sono onorato. Ma il mio lavoro resta qui".

Lo stesso presidente Andrea Agnelli non si è sbilanciato sul sostituto di Marotta: "Il modello Juve resta inalterato. Si continuerà a lavorare in continuità con il passato perché ci aspettano anni di grandi sfide, molto più complicate, non solo sul campo ma a tutto tondo, e vogliamo restare tra le big d'Europa. La Juve andrà a gente giovane e preparata? Le nuove cariche e il nuovo ad? Saranno decise dal Cda del 25 ottobre".

Incerto anche il futuro dello stesso Beppe Marotta: "Smentisco di puntare alla Federcalcio – le sue parole alla Rai -. Non escludo invece di potermi accasare in un altro grande club. Ho fatto 40 anni di lavoro senza mai fermarmi, è la prima volta che mi fermo a campionato in corso. Vorrei tanto ripresentarmi però ai nastri di partenza della prossima stagione al timone di un'altra squadra. Non c'è stato un motivo scatenante, è una situazione voluta dalla società e io mi adeguo alle direttive per amore della Juve e delle persone che ci lavorano. Sposo questa linea aziendale, sono un uomo d'azienda e capisco".

SPORTAL.IT | 04-10-2018 15:20