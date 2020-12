Arsenal: Allegri nel mirino

Quindicesimo posto in classifica e una stagione fatta al momento più di ombre che di luci. A Londra, sponda Arsenal, le cose non stanno funzionando bene. Nelle ultime cinque partite infatti i “gunners” hanno portato a casa soltanto due punti su quindici disponibili: un bottino terribilmente magro.

L’ultima vittoria in campionato risale all’1 novembre, quando gli uomini di Arteta vinsero all’Old Trafford contro lo United per 1-0. Troppo poco per una squadra allestita per andare ben oltre la salvezza o il quindicesimo posto attuale in Premier League. Ecco allora che la dirigenza inizia a muoversi per cercare di migliorare lo score della formazione londinese.

Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, i Gunners, avrebbero iniziato a pensare ad Allegri qualora nelle prossime partite il rendimento della squadra sotto la gestione del tecnico spagnolo non dovesse sensibilmente migliorare. E proprio Massimiliano Allegri nei giorni scorsi aveva dato il suo benestare ad una possibile nuova avventura in Premier.

Matrimonio in vista con l’ex tecnico di Juve e Milan? Le ultime gare dell’anno saranno fondamentali sia per l’Arsenal per uscire dalla crisi che per Arteta per mantenere salda la sua panchina.

OMNISPORT | 17-12-2020 13:22