Arsenal-Atletico Madrid, moviola: Simeone furioso, lite con Arteta, il rigore dello scandalo, Siebert incubo per i colchoneros

La prova dell’arbitro Siebert nel ritorno della semifinale di Champions analizzata al microscopio, il fischietto tedesco ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Solo tre ammoniti, di cui due al 95’, ma tante polemiche per il tedesco Siebert che in Spagna considerano il vero protagonista (in negativo) della semifinale di Champions. Vediamo cosa è successo, ricordando che l’Atletico Madrid non ha mai vinto nella storia quando ha avuto come arbitro il fischietto di Berlino.

Arsenal-A.Madrid, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 35′ contatto in area tra Griezmann e Trossard ma per l’arbitro è troppo lieve la spinta del francese: non c’è rigore. Regolare il gol di Saka al 45′. All’inizio della ripresa Giuliano Simeone sfrutta un retropassaggio sbagliato e anticipa Raya, ma viene chiuso da Gabriel. L’argentino chiede il rigore che però non viene concesso dall’arbitro, il VAR non interviene, l’unico gesto dell’arbitro è stato ” si continua a giocare . Quattro minuti dopo, è stato Griezmann a reclamarne uno: fallo netto ai suoi danni da parte di Calafiori ma l’arbitro aveva precedentemente fischiato un fallo di Pubill su Gabriel , che, tra l’altro, non era fallo; entrambi erano saltati nello stesso momento, e la sala VAR non lo ha nemmeno portato al monitor per verificare la precedente gamba alta di Sorloth su Gabriel.

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La rabbia di Simeone e la lite tra le panchine

Veementi le proteste dei giocatori in campo e di Simeone in panchina, una scena che non è piaciuta ad Arteta. Primo giallo all’81’, è per Pubill che ferma fallosamente Gyokeres in ripartenza. Al 95′ giallo per Koke e Arrizabalaga per proteste. Al termine dei cinque minuti di recupero, Arteta ha agitato le braccia verso l’arbitro invocando il triplice fischio e scatenando l’ira di Simeone. Il Cholo si è rivolto a brutto muso al tecnico dei Gunners, con le due panchine che sono venute a contatto (il Cholo se l’è presa anche con Andrea Berta, dirigente dell’Arsenal e in passato dell’Atletico) e con il nervosismo si è palesato anche oltre la fine della partita che ha visto il successo per 1-0 dell’Arsenal.

Chi è l’arbitro Siebert

Nato a Berlino il 4 maggio 1984 Daniel Siebert è stata la scelta per Arsenal-Atletico Madrid. Il fischietto tedesco – che svolge la professione di insegnante di geografia in una scuola, dopo aver studiato scienze dello sport da ragazzo – comincia ad arbitrare molto giovane, nel 1998, ma riesce a raggiungere la massima lega nel 2012. Solo tre anni più tardi, nel 2015, diventa un arbitro Fifa. Lo si ricorda anche per una frase di fine 2014, quando la federazione tedesca ne aveva ufficializzato la nomina di internazionale per l’anno successivo. “Non ho mai diretto la partita perfetta”. Da allora, la sua crescita è stata inarrestabile: le tre direzioni agli Europei 2021, la promozione nel gruppo élite degli arbitri Uefa, la chiamata per i Mondiali in Qatar e tante gare internazionali di prestigio (anche gestite malissimo, come Milan-Chelsea).

I precedenti con le due squadre

L’Atlético non aveva mai vinto una partita diretta dall’arbitro tedesco, collezionando due sconfitte e un pareggio. Le sconfitte sono arrivate contro il Liverpool nella fase a gironi 2021-22 al Metropolitano (2-3), una partita segnata dalle polemiche per l’espulsione di Griezmann, e contro il Tottenham Hotspur nella gara di ritorno degli ottavi di finale di questa stagione (3-2). Il pareggio contro il Manchester City nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2021-22 allo stadio Metropolitano (0-0). L’Arsenal aveva invece vinto tutte e tre le partite arbitrate dal fischietto tedesco. Ha sconfitto l’Olympiacos per 3-1 negli ottavi di finale di Europa League 2020-21, ha anche battuto la Dinamo Zagabria per 3-0 nella fase a gironi della Champions League 2024-25. E in questa stagione, ha sconfitto lo Sporting Lisbona per 1-0 nei quarti di finale della Champions League 2025-26.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn con Stieler IV uomo, Dankert al Var e Schröder all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Pubill, Koke, Arrizabalaga.