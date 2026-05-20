Arsenal campione dopo 22 anni, notte di festa a Londra

Pub esauriti, cori fino all’alba, giocatori fotografati fuori dallo stadio alle cinque di mattina: Londra nord ha vissuto una notte di festa che mancava da ventidue anni. Eberechi Eze ha immortalato il momento su Instagram insieme a Declan Rice, Bukayo Saka e Jurrien Timber, tutti e quattro davanti all’Emirates Stadium a notte fonda. Al centro di allenamento del club giocatori e staff avevano gia’ ballato e cantato per ore: “Campioni, Ole Ole Ole”. Il motivo e’ storico: l’Arsenal ha vinto la Premier League per la prima volta dal 2004, anno degli Invincibili. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera, quando il Manchester City di Guardiola non e’ andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo ai festeggiamenti dei tifosi dell’Arsenal. “Ne abbiamo passate di tutti i colori, ed e’ fantastico che tutte queste persone siano qui oggi a vedere tutto questo”, commenta un supporter dei ‘Gunners’, sceso in strada per festeggiare.