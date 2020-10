Arsenal in crisi, 'tagliata' la mascotte

Il famoso dinosauro che segue l’Arsenal ad ogni partita da più di vent’anni, secondo ‘The Athletic’, non svolgerà più il suo compito. La mascotte, di nome Gunnersaurus, è stata infatti tagliata dal club londinese.

La crisi economica si fa sentire anche per club importanti come l’Arsenal, che ha deciso di rinunciare per esigenze di bilancio alla sua mascotte ufficiale, che ormai da 27 anni è una presenza fissa allo stadio.

Saranno dispiaciuti anche i bambini tifosi dell’Arsenal, che sicuramente nel dinosauro vedevano una figura simpatica e giocosa. Magari si tratterà solo di un arrivederci, se ad esempio l’anno prossimo la crisi economica per i club sarà rientrata.

Ieri tra l’altro i Gunners hanno vinto per 2-1 contro lo Sheffield United, con le reti di Saka e Pepé.

OMNISPORT | 05-10-2020 13:13