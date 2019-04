Arsenal-Napoli, le probabili formazioni

Tutto pronto, per la super sfida, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, all'Emirates tra Arsenal e Napoli. Emery, tecnico dei Gunners, si affida ad Aubameyang, pericolo pubblico numero uno. Presente anche Ramsey, futuro bianconero. Nel Napoli di Ancelotti, l'attacco sarà affidato a Mertens e Milik (Insigne non dovrebbe partire dal primo minuto).

L'ultimo precedente, a Londra, tra le due squadre risale alla fase a gironi della Champions League 2013/14. Vittoria per i Gunners: 2-0, reti di Ozil e Giroud. L'ultimo successo, in terra inglese, dei partenopei, risale al 1970: Swindon Town-Napoli 1-2.

Arsenal-Napoli, ore 21.00

Arsenal (3-4-1-2): Leno; Mustafi, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. Allenatore: Emery.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

SPORTAL.IT | 11-04-2019 08:02