L'Arsenal punta forte su Osimhen e Cakir, portiere da record seguito da Juventus e Inter

Sembra essere tornati a due anni fa, quando l’Arsenal premeva per chiudere l’accordo e aggiudicarsi Victor Osimhen, che rimane nel mirino dei grandi club oltre ai Gunners. A dimostrarlo è proprio la presenza di Andrea Berta, direttore sportivo del club inglese, a Istanbul per assistere all’attesissimo derby tra Galatasaray e Fenerbahçe, in veste di osservatore dell’attaccante nigeriano ex Napoli.
- Arsenal, Berta a Istanbul per Osimhen
- Gli altri obiettivi, Cakir nel mirino di Juve e Inter
- L'alternativa a Alisson
Arsenal, Berta a Istanbul per Osimhen
L’ex dirigente dell’Atletico Madrid, conoscitore della Serie A e dei giocatori di punta, si trova in Turchia per tre giocatori del Galatasaray. Inutile aggiungere che il primo obiettivo era Osimhen, giocatore ammirato e seguito da mezza Europa e in procinto di chiudere il trasferimento con il Psg prima di trasferirsi, con non pochi strascichi al Galatasaray.
L’Arsenal ha acquistato Viktor Gyokeres la scorsa estate per 75 milioni di euro dallo Sporting Lisbona, dopo complicate trattative ma Osimhen sembra rimanere un obiettivo primario per la squadra londinese in questa sessione di mercato alle porte e che potrebbe ridefinire anche il reparto offensivo dell’Arsenal che ha dominato la Premier, quest’anno.
Gli altri obiettivi, Cakir nel mirino di Juve e Inter
Oltre all’attaccante ex Napoli, Berta ha acquisito informazioni suo Barıs Alper Yilmaz e Çakiry Ugurcan Çakir, entrambi esaltati dalla nazionale studiata dal ct Vincenzo Montella. Il primo andrebbe a completare la rosa sulla linea avanzata mentre il secondo, proprio in considerazione della sua progressione in questa stagione, potrebbe diventare titolare tra i pali.
Portiere da record, con il Bayern Monaco attento ai segnali lanciati da giocatore e dai suoi rappresentanti, Cakir è uno degli estremi difensori che ha scatenato le fantasie dei club europei dopo la parata su su rigore a Mohamed Salah.
Con 11 parate in una singola partita, ha raggiunto il record in una sola partita di Champions League nelle ultime dieci stagioni destando inevitabilmente l’attenzione dei club dei principali campionati europei. Secondo fonti vicine al portiere, che hanno parlato con AS, anche Juventus e Inter sarebbero interessate al nazionale turco. Un tesoretto per la società turca, che lo ha rilevato la scorsa estate per circa 30,5 milioni di euro.
L’alternativa a Alisson
Per la Juventus, Cakir potrebbe costituire un’alternativa valida a Alisson, qualora non si riuscisse a chiudere per l’ex Roma con una prospettiva in termini di impiego maggiore di stagioni. Ragionamento di prospettiva che potrebbe effettuare anche la dirigenza nerazzurra, chiamata a sostituire una figura enorme come Sommer tra i pali.