L'Arsenal punta forte su Osimhen e Cakir, portiere da record seguito da Juventus e Inter

Sembra essere tornati a due anni fa, quando l’Arsenal premeva per chiudere l’accordo e aggiudicarsi Victor Osimhen, che rimane nel mirino dei grandi club oltre ai Gunners. A dimostrarlo è proprio la presenza di Andrea Berta, direttore sportivo del club inglese, a Istanbul per assistere all’attesissimo derby tra Galatasaray e Fenerbahçe, in veste di osservatore dell’attaccante nigeriano ex Napoli.

Arsenal, Berta a Istanbul per Osimhen

L’ex dirigente dell’Atletico Madrid, conoscitore della Serie A e dei giocatori di punta, si trova in Turchia per tre giocatori del Galatasaray. Inutile aggiungere che il primo obiettivo era Osimhen, giocatore ammirato e seguito da mezza Europa e in procinto di chiudere il trasferimento con il Psg prima di trasferirsi, con non pochi strascichi al Galatasaray.

L’Arsenal ha acquistato Viktor Gyokeres la scorsa estate per 75 milioni di euro dallo Sporting Lisbona, dopo complicate trattative ma Osimhen sembra rimanere un obiettivo primario per la squadra londinese in questa sessione di mercato alle porte e che potrebbe ridefinire anche il reparto offensivo dell’Arsenal che ha dominato la Premier, quest’anno.