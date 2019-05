Arsenal, Ozil non è sul mercato

Accostato, più volte, all'Inter, Ozil non dovrebbe muoversi da Londra. Sogut, il suo agente, è stato chiaro circa il futuro del suo assistito: "Il suo sangue è rosso Arsenal ed il fatto che rispetterà il suo contratto è una certezza. Resterà almeno fino al 2021, i tifosi possono stare tranquilli. Ha trovato un posto in cui si trova bene e pensa di poter dare ancora molto", le sue parole a Turkish Football.

Il 30enne Ozil è in corsa, con l'Arsenal, per vincere l'Europa League (i Gunners sono in finale contro il Chelsea di Sarri). Le voci di mercato sul suo conto sono sempre molte, tuttavia, dopo le parole di Sogut, un suo addio pare più complicato.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 09:53