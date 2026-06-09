L'arbitro somalo Artan fermato e bloccato a Miami, il Mondiale 2026 non ha inizio per lui a causa di un altro visto negato

Sarebbe dovuto essere il primo arbitro somalo a dirigere le partite della fase finale dei Mondiali, è stato escluso dalla lista degli ufficiali di gara

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Omar Artan ha conosciuto improvvisamente la notorietà e non certo per via dell’incarico che gli è stato conferito, in qualità di primo arbitro somalo a dirigere le partite della fase finale dei Mondiali, ma in quanto escluso dalla lista degli ufficiali di gara dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti. Una questione di visto, dunque. Una questione che ha le sue ripercussioni e le sue specificità che proviamo a ricostruire sulla base di quel che è noto fino a questo momento.

L’arbitro Artan bloccato a Miami

Artan, nominato arbitro dell’anno 2025 dalla Confederazione Africana di Calcio (CAF) per il calcio maschile, è stato bloccato all’aeroporto internazionale di Miami e attualmente si trova in Turchia. La notizia ha avuto grande risonanza sui media anglosassoni: le autorità statunitensi per l’immigrazione non hanno fornito alcuna motivazione per il rimpatrio di Artan, ma la Somalia è uno dei diversi paesi inclusi nella lista dei paesi soggetti a divieto di viaggio introdotta dall’amministrazione del presidente Donald Trump reduce dalle polemiche legate anche alla sfida NBA.

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Dopo aver consultato le autorità statunitensi, la FIFA, l’organo di governo mondiale del calcio, ha annunciato che Artan salterà il torneo verificata l’effettivo divieto di ingresso del fischietto negli USA. Un caso, senza dubbio. La notizia è stata riportata dalla BBC ma anche dalle emittenti Eurosport e dai media statunitensi come la CNN.

Il comunicato FIFA

“La FIFA conferma che l’arbitro Omar Abdulkadir Artan non potrà allenarsi e arbitrare ai Mondiali FIFA 2026 dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti”, si legge in un comunicato. “La FIFA non è coinvolta nei processi di immigrazione del paese ospitante, comprese le procedure di rilascio dei visti, ed è stata informata dalle autorità che, al momento, lo status del signor Artan non subirà modifiche.”

“Come già avvenuto in occasione di precedenti eventi FIFA, è il governo ospitante a decidere in ultima analisi chi riceve il visto e chi viene ammesso nel proprio paese”.

Il responsabile degli arbitri, Pierluigi Collina, ha creato a Miami un centro di formazione per i 52 arbitri e gli 88 assistenti arbitrali del torneo che avrebbe dovuto accogliere anche lo stesso Omar Artan, da qui lo sbarco in Florida dove si è consumato il fatto che risulterebbe comunque in linea con le disposizioni, in materia di ingresso nel Paese.

Tutti gli ufficiali di gara in campo devono soggiornare nella base in Florida per addestramento, preparazione e sicurezza con un notevole impatto e l’inevitabile esclusione dell’arbitro somalo che avrebbe potuto arbitrare solo partite giocate in Canada o in Messico.

La ricostruzione e lo stop al visto

Stando alla ricostruzione della BBC, che ha consultato un alto consigliere del ministero della gioventù e dello sport somalo ha confermato il diniego d’ingresso e ha affermato che Artan viaggiava con documenti validi. Per agevolare l’ingresso negli Stati Uniti, come riferisce un funzionario dell’ambasciata somala a Nairobi alla BBC, sarebbe stato consegnato ad Artan il passaporto diplomatico dopo precedenti difficoltà con il visto.

In una dichiarazione rilasciata a Reuters, lo stesso arbitro ha affermato che, nonostante le circostanze, era di umore positivo e concentrato sulla prossima sfida. “Vorrei ringraziare la FIFA e la CAF per tutto il loro supporto e prometto di mantenere alto il mio livello arbitrale mentre mi concentro sul futuro”, ha dichiarato.

“Desidero ringraziare la famiglia del calcio per i messaggi ricevuti e augurare ai miei colleghi il massimo successo durante i Mondiali. Non vedo l’ora di unirmi nuovamente a loro nelle prossime competizioni”.

La Federazione calcistica somala (SFF) ha contattato la FIFA per chiedere chiarimenti urgenti, pur nella consapevolezza che l’epilogo della vicenda è già segnato e che Artan non prenderà parte come arbitro a questo Mondiale 2026.