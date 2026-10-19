L’Arsenal sta dimostrando di saper cambiare pelle. Nonostante una formazione molto riconoscibile, la forza di Arteta sta proprio nel non fissarsi troppo sulle proprie idee

L’Arsenal non sempre incanta, ma continua a trovare soluzioni che gli altri sembrano non vedere. Anche quando il gioco si inceppa, Mikel Arteta sembra avere una risposta in panchina, negli interpreti, nel suo staff o nella gestione dei momenti della partit, ma soprattutto nella mentalità.

Nottingham Forest-Arsenal: 1 tiro, 1 gol

La vittoria sul Nottingham Forest è forse la fotografia più chiara della crescita mentale della squadra di Mikel Arteta. L’Arsenal ha chiuso il primo tempo senza tiri nello specchio e ha trovato il gol decisivo soltanto all’80’, con Noni Madueke prima, e ultima, conclusione in porta dei Gunners. “Mi dice sempre di andare là fuori, puntare l’avversario, essere pericoloso e semplicemente essere me stesso, pur mantenendo un buon livello difensivo” ha dichiarato lo stesso giocatore dopo il successo.

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Arsenal, la mentalità di Arteta: sempre pronti all’imprevisto

La flessibilità dell’Arsenal comincia prima del fischio d’inizio. Arteta lavora perché i suoi giocatori siano pronti a gestire anche situazioni scomode e impreviste, senza perdere lucidità quando il piano iniziale non funziona.

Un approccio che va oltre la tattica: secondo un approfondimento pubblicato da RTÉ, il tecnico ha introdotto allenamenti e routine volutamente destabilizzanti, modificando persino orari dei pasti e spostamenti per abituare la squadra agli imprevisti senza farsi prendere dal panico.

L’obiettivo è allenare la capacità di reagire, non soltanto eseguire schemi. Una filosofia che si è vista soprattutto a Nottingham: “In quei momenti bisogna mantenere la calma. Sono situazioni caotiche e stressanti, ma dicono molto sulla mentalità dei giocatori” ha spiegato Arteta dopo l’1-0 sul Forest, sottolineando la capacità di restare concentrati fino alla fine.

Arteta e la mutabilità dell’Arsenal

Il dato più significativo riguarda però l’andamento delle partite: 14 dei 19 gol segnati tra Premier League e Champions League sono arrivati nella ripresa.

Arteta, dal canto suo, ha sottolineato: “Abbiamo giocato 11 partite ufficiali finora e ne abbiamo vinte 10. Questo dimostra che stiamo acquisendo una grande varietà di modi per vincere in contesti e contro avversari completamente differenti. Bisognava guadagnarsi i tre punti fino all’ultimo secondo e lo abbiamo fatto.”

Forse l’Arsenal non riesce sempre a imporre subito il suo calcio, però sta dimostrando di poter restare nella partita abbastanza a lungo da trovare la soluzione vincente.

Napoli, Chelsea e Lille: le altre facce dei Gunners

Stesso risultato, numeri opposti. Il confronto con il Napoli in Champions League del 9 settembre, racconta l’esatto opposto della dei Gunners. Al Maradona l’Arsenal ha vinto 1-0 chiudendo con il 58% di possesso, 26 conclusioni, contro le 5 degli avversari. Contro gli azzurri, Arteta ha cercato di insistere attraverso il possesso e la produzione offensiva. A Nottingham, invece, il controllo della palla non è bastato e la soluzione è stata proprio la pazienza.

Il 2-1 contro il Chelsea del 6 settembre offre un’ulteriore lettura: dopo essere andato sotto al 2′, l’Arsenal ha rimontato con Havertz e Ødegaard, chiudendo con il 55% di possesso e nove tiri nello specchio. Contro il Lille, invece, il risultato è netto, i Gunners hanno invece accelerato nella ripresa: tre gol tra il 64′ e il 71′, otto conclusioni nello specchio e nessun tiro in porta concesso ai francesi.

La stagione è appena iniziata ma il pensiero di Mikel Arteta è chiaro: il calcio è uno sport che richiedere la migliore forma fisica possibile da ogni singolo membro del gruppo, ma senza la mentalità giusta non esiste continuità.

Arsenal, l’identità flessibile che diventa vincente

La sconfitta di Brighton è un promemoria importante: l’adattabilità non significa essere immuni dagli errori e c’è una precisazione tattica: il 4-2-3-1 è rimasto la struttura di partenza ricorrente. La flessibilità di Arteta, che mercoledì affronterà il Bayern monaco in Champions League, non consiste nell’inventare un modulo nuovo a ogni partita, ma nel modificare pressione, occupazione degli spazi, protagonisti e gestione del possesso in base a ciò che l’avversario concede.

È qui che l’Arsenal può fare la differenza nella corsa al titolo. Non esiste una ricetta che funzioni sempre: esiste una squadra che deve saper leggere la partita e trovare una strada anche quando il piano iniziale non basta. A Nottingham non ha dominato, contro il Napoli ha prodotto occasioni in serie ma ha comunque vinto di misura, contro il Lille ha portato a casa la partita in otto minuti. Il filo conduttore non è un modulo senza regole, ma la capacità di adattare le proprie risorse rimanendo sempre lucidi e senza perdere l’identità.