Arthur, ancora un no secco alla Juventus

Arriva un nuovo no di Arthur alla Juventus. Un membro dell'entourage del centrocampista brasiliano del Barcellona ai microfoni di ESPN Deportes ha categoricamente escluso un trasferimento a Torino nell'ambito dello scambio con Miralem Pjanic: "Vuole restare al 100% al Barcellona, non ha alcuna intenzione di cambiare. Non c'è nulla, non ha alcun motivo di trasferirsi in Italia".

Domenica anche la madre del giocatore si era espressa su Instagram: "Lui è felice al Barcellona".

SPORTAL.IT | 26-05-2020 08:42