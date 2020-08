Arthur e Kulusevski con Pirlo: primo giorno per la nuova Juventus

Alla Continassa oggi è stato il “Day 1” della nuova Juventus di Andrea Pirlo. Primo vero giorno da allenatore per l’ex centrocampista bianconero e primo giorno alla Continassa, dove da giocatore lui non si è mai allenato.

Ovvi test medici prima dell’allenamento e poi tutti in campo. Pirlo ha incontrato Cristiano Ronaldo, regolarmente presente al primo giorno d’incontro della Juventus, dopo più di due settimane dall’eliminazione contro il Lione in Champions League. Questo il comunicato bianconero:

“Ha preso ufficialmente il via la stagione 2020/21 della Juventus, che si è ritrovata questo pomeriggio al JTC e ha sostenuto la prima seduta agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff. Nel rispetto del protocollo federale per la prevenzione dal contagio da COVID-19, i bianconeri si sono allenati divisi in piccoli gruppi, dedicandosi prevalentemente a un lavoro atletico. Assenti Matthijs de Ligt e Paulo Dybala che proseguono il loro periodo riabilitativo”.