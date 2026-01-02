Arthur Fils rinuncia agli Australian Open: "Sto meglio, ma tornerò solo quando sarò al 100%". In Francia c'è preoccupazione

Dopo aver annunciato il forfait a Hong Kong, Arthur Fils ha fatto sapere che non giocherà neppure a Melbourne: è assente da inizio agosto e, seppur dica di star bene, in Francia pochi gli credono

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

I dolori del giovane Arthur. Che col Werther raccontato da Goethe evidentemente qualche punto in comune deve avercelo, se è vero che a 21 anni sono più i mesi passati in infermeria che quelli nei quali ha provato a deliziare gli appassionati su un campo da tennis. L’attesa per rivedere giocare Fils dovrà fatalmente prolungarsi ancora: aveva annunciato il forfait a Hong Kong, ha appena fatto sapere che non sarà della partita neppure a Melbourne, con gli Australian Open che per il transalpino resteranno unicamente uno spettacolo da seguire seduto sul divano. Quanto comodo, difficile dirlo.

L’annuncio social: “Tornerò quando sarò competitivo al 100%”

Il francese ha fatto sapere di non poter scendere in campo nel primo slam stagionale, affidando al suo canale YouTube la rabbia e la frustrazione per un destino che più avverso di così non avrebbe potuto essere. “Purtroppo gli infortuni fanno parte della vita di ogni atleta, indipendentemente dal loro livello, e adesso l’unica cosa che devo fare è recuperare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ci vorrà ancora del tempo e voglio prendermi tutto quello necessario, anche se posso affermare che il problema con il quale sto facendo i conti adesso non è poi così grave. Ho 21 anni e ho ancora quasi 15 anni di carriera davanti, quindi non ha molto senso correre troppo in fretta e prendere rischi inutili”, ha aggiunto Fils, che sa di avere un avvenire importante davanti a sé, ma anche di non poter sprecare alcuna occasione di crescita.

“Con le risorse che sto investendo ora nel lavoro quotidiano so che posso vincere tornei importanti in futuro. Ho sempre detto che voglio diventare il numero 1 al mondo, voglio vincere i tornei dello slam e assieme al mio staff stiamo facendo un buon lavoro in questo senso. Sto bene, la mia schiena sta guarendo, ma ci vuole tanto duro lavoro per tornare al meglio. Non sono ancora nella miglior condizione e sceglierò di tornare solo quando mi sentirò al 100% della forma”.

La preoccupazione dei francesi: Fils non gioca da 5 mesi

Nel video col quale ha annunciato il forfait per i tornei di inizio stagione (ribattezzato “The right decision”, cioè “La giusta decisione”), Fils ha spiegato che avrebbe anche potuto provare a giocare a Melbourne, ma che non avrebbe avuto molto senso farlo al di sotto delle sue possibilità.

Eppure in Francia c’è chi è pronto a giurare che i tormenti del giovane Arthur siano più gravi di quanto il diretto interessato ci tenga a far sapere: la schiena lo tiene in ostaggio da mesi, visto che l’ultima partita giocata è datata 1° agosto contro Jiri Lehecka a Toronto.

Da allora, tante rinunce e pochi proclami, col ranking che fatalmente ne ha risentito, scendendo dalla numero 21 di fine luglio all’attuale 41. Lo scorso anno in Australia la corsa di Fils venne interrotta da un infortunio nel match di terzo turno, perso contro il connazionale Humbert. Ora in Francia non sanno più cosa pensare: per ora il 2026 non è partito col piede giusto, ma solo più avanti si capirà dove sta la verità.