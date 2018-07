Arturo Vidal può fare felice il Napoli

Secondo i media tedeschi sono due le opzioni principali per il futuro di Arturo Vidal.

La prima prevederebbe il ritorno in Italia con il Napoli targato Carlo Ancelotti in prima linea per accoglierlo. La seconda è quella che lo porterebbe a vivere un'esperienza in Premier League, la prima della carriera del grintoso centrocampista cileno: si ipotizza che il Chelsea di Maurizio Sarri possa farsi avanti.

31 anni compiuti a maggio, Vidal è arrivato in Europa, via Colo-Colo, per vestire la casacca del Bayer Leverkusen. In rossonero dal 2007 al 2011, è poi stato alla Juventus fino al 2015 e quindi è tornato in Germania, al Bayern Monaco.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 11:55