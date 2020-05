Aru: "Farò il Tour de France"

"Il programma del 2020? Ne stiamo discutendo in questi giorni con il team, prima avevo in programma il Tour de France e ci sono buone probabilità che sia al via. Aspettiamo l'ufficialità che verrà data a breve dalla squadra". Lo ha dichiarato Fabio Aru parlando della stagione di ciclismo che scattera' il primo di agosto.

"Quest'anno il calendario e' stato stravolto, il Tour e il Giro d'Italia sono vicini – ha aggiunto il ciclista sardo ai microfoni di 'Domenica Sport' su Rai Radio 1 – Penso sia impossibile per qualsiasi corridore partecipare ad entrambi. Bisogna prendere quello che viene visto il problema da cui siamo stati colpiti, la cosa importante e' correre da agosto a novembre. Speriamo sia possibile" ha concluso.

SPORTAL.IT | 24-05-2020 16:16