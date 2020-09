Aru: "La gente non sa cosa ho passato"

Fabio Aru ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato dopo la tappa di giovedì, in cui ha dato segnali di ripresa: “Avevamo studiato fin dal mattina un’azione simile. C’era la voglia di provare qualcosa se le gambe rispondevano e così è stato. Sapevo di non essere al top: questa è una stagione strana, dove tutti cercano di dare il massimo per mettersi in mostra. Mi manca continuità, farò di tutto per trovarla“.

“Le sensazioni del mio attacco sono state buone, le gambe giravano. Poi visto che non riuscivo a riprendere Lutsenko e gli altri fuggitivi, ho lasciato stare. Sì, è stato bello mettere il naso fuori dal gruppo, fare il vuoto. E’ durato poco e non spicco salti di gioia, ma al Tour farò altri tentativi, cercando di migliorarmi. La gente non sa che cosa ho passato negli ultimi due anni. Sono al Tour, farò di tutto per lasciare il segno. Il bilancio lo facciamo a fine stagione. Non mi sono lasciato andare nei momenti più bui, ne ho avuti parecchi. Adesso le cose vanno meglio. E guardo avanti, non indietro”.

OMNISPORT | 04-09-2020 11:09