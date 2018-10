Aru pronto al riscatto: "Mai lasciato la bici"

Fabio Aru cerca il rilancio nella Milano-Torino dopo gli ultimi mesi complicati. Il corridore sardo non ha mai mancato l'appuntamento della classica più antica, anche se la sua presenza quest'anno era stata messa in dubbio dopo la rinuncia al Mondiale di Innsbruck a seguito del pessimo Memorial Pantani.

"Da allora, mi sono sempre allenato. La bici non l'ho mai lasciata. E' il mio lavoro ma anche la mia passione. Pedalare mi diverte e mi fa piacere essere al via. Al Memorial Pantani le sensazioni non erano state buone, ora non posso sapere come starò e quale sarà il mio livello rispetto agli altri. Ma ci tenevo, non volevo mancare. Sottolineo l'appoggio della squadra, mi sono sempre stati vicino", le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Il cast della corsa è di altissimo livello: manca il francese Julian Alaphilippe, ma ci sono Thibaut Pinot, Gianni Moscon, Alejandro Valverde ad assicurare lo spettacolo.

Nelle ultime quattro partecipazioni, Aru non è mai sceso sotto il sesto posto e l'anno scorso arrivò terzo.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 09:40