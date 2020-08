Aru: "Sarà un Tour diverso e spettacolare"

Fabio Aru scalda i motori in vista del Tour de France al via sabato. Il ciclista del Team UAE-Emirates ha buone sensazioni: “Questo Tour sarà molto bello e spettacolare, anche per chi lo guarda. Ci sono tante tappe molto dure, già domenica sarà impegnativa e poi la terza settimana sarà durissima”.

“Questa è una stagione particolare, compressa in tre mesi, molto diversa rispetto al solito. Ma tutti sono già molto preparati, il livello è decisamente alto e poi in queste settimane ho visto già tanto stress nel gruppo. Immagino che sarà un Tour tirato sin dall’inizio”.

OMNISPORT | 28-08-2020 16:12