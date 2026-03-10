Ma come fa Aryna Sabalenka a giocare con l'anello di fidanzamento da quasi un milione di euro? La risposta spiazzante

La campionessa bielorussa ha risposto al tormentone di questi giorni dopo che le telecamere, impietose, avevano intercettato il prezioso gioiello al dito durante i match

La domanda è: ma come fa Aryna Sabalenka a giocare con il suo anello con diamante da 12 carati e dal valore smisurato? Il quesito si rincorre ovunque. In conferenza stampa, sui social, mentre si discute di un qualunque tema di rilevanza editoriale perché la Tigre bielorussa non è un personaggio mai banale. Perché la sua stessa qualità avrebbe lasciato pensare che il prezioso gioiello, regalatole dall’imprenditore Georgios Frangulis, sarebbe rimasto al sicuro. Invece è lì, al suo anulare esibito a fine partita, alle telecamere come se fosse il gesto più naturale al mondo.

L’anello di Aryna Sabalenka

Sabalenka non riesce proprio a privarsi dell’anello con un diamante ovale da 12 carati, dal valore pari a circa 700mila euro, smeraldi e una fascia di diamanti pavé che nel video condiviso sui social abbiamo visto donato dal compagno e fidanzato brasiliano nei giorni scorsi. Indian Wells è scenario di vittorie, successi e proposte di matrimonio.

Ovvio che, con una simile tenuta, la questione si diventata oggetto di una domandina in conferenza: la giocatrice bielorussa è felice come mai per l’imminente matrimonio con Frangulis, non desidera sottrarsi mai dall’anello che ha siglato il patto che intrecciava già business e sentimento.

Aryna Sabalenka con l’anello durante il servizio

Separati mai

Logico che, dunque, Aryna abbia ribadito che dopo la consulenza e le prove in campo abbia valutato e optato per indossarlo sempre, senza timore di perdere la pietra e l’oggetto (di certo assicurato, vito il valore).

D’altronde, a spulciare le immagini che arrivano nei database fotografici di agenzia, si nota senza alcun dubbio di smentita come Sabalenka (numero uno della classifica WTA) indossi quell’anello con tanto di pietra importante. Lo si nota quando, in particolare, serve: gli scatti sono inequivocabili. La Tigre porta un gioiello al dito.

L’ammissione in conferenza stampa

“È molto comodo, prima del torneo abbiamo fatto qualche prova per capire se ci fosse il rischio di perdere il diamante giocando, ma non ce n’è alcuno. Ero abbastanza sicura di poter tenere l’anello in partita, lo sento brillante (ride, ndr). Spero che le mie avversarie si distraggano guardando questo diamante, così da poterne trarre vantaggio”, il suo commento.

Indiscutibile regina del ranking WTA, nonché autentica figura di riferimento sul piano commerciale e della comunicazione, Aryna Sabalenka difende una meravigliosa certezza da questa notte. Il suo fidanzato, Georgios Frangulis, le ha donato un anello straordinario (con pietra incastonata dalla caratura notevole) e chiesto formalmente alla regina del tennis di convolare a nozze.

Nel video condiviso nelle sue storie e nel feed, lacrime, abbraccio e anello al dito sono protagonisti al pari della gioia manifestata da entrambi i futuri sposi.

Chi è il fidanzato Georgios Frangulis

Georgios Frangulis, CEO e fondatore di Oakberry ha tratto una visibilità e un riaccendersi dell’attenzione sul suo marchio legato a doppio filo alla campionessa bielorussa, la quale anche a livello di immagine e investimento è “sposata” ai prodotti del fidanzato.

Per chi non avesse dimestichezza con i prodotti di questo brand, va immediatamente specificato che il compagno da circa un anno della numero 1 al mondo, è un imprenditore brasiliano che attualmente ricopre anche la figura di CEO di questa realtà nata circa dieci anni fa in Brasile.

L’azienda di alimenti salutari specializzata in bowl e smoothie a base di açaí, la bacca amazzonica ricca di antiossidanti e nutrienti, è partita da una realtà molto piccola, a San Paolo, per crescere e diventare una realtà presente in numerosi Paesi, tra i quali l’Italia con negozi a Milano, Como e Torino.

Un intreccio che, con l’arrivo nella sua esistenza di Sabalenka, si è rivelato in perfetto equilibrio. Business, amore e bowl.