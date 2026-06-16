Aryna Sabalenka dallo psicologo dopo il crollo al Roland Garros: "Intrappolata dal ko con Diana Shnaider"

Come la Tigre di Minsk è riuscita a venir fuori dal vortice della delusione: "Sentivo di aver perso una grossa opportunità, parlarne con un professionista mi ha aiutato".

La delusione per quella sconfitta è stata talmente forte da indurla a dichiarare, a caldo, che forse avrebbe smesso di giocare a tennis. Aryna Sabalenka, per fortuna, ci ha ripensato. Ma la mazzata per l’uscita di scena ai quarti di finale del Roland Garros contro Diana Shnaider è stata davvero terribile. Perché la Tigre di Minsk annusava forte la possibilità di addentare il primo successo parigino in carriera. Era a un passo dalla vittoria contro la russa: 6-3 5-3. Poi, però, qualcosa si è spento. Dieci game persi in fila. Dieci. E la clamorosa sconfitta sul punteggio di 6-3 5-7 0-6, con l’addio ai sogni di grandeur sulla terra rossa dello Chatrier.

Ko con Shnaider: il trauma di Sabalenka al Roland Garros

Un autentico smacco per una guerriera del calibro di Aryna. Una delusione fortissima, che neppure la vicinanza del fidanzato – e promesso sposo – Georgios Frangulis – è riuscita a lenire. La campionessa bielorussa ha avuto bisogno di un altro tipo di aiuto per riemergere dal tunnel in cui rischiava d’infilarsi. È stata ella stessa a raccontarlo alla presentazione del WTA 500 di Berlino, il torneo sull’erba trampolino di lancio vero Wimbledon. “Ho sicuramente avuto bisogno di un po’ di tempo per riprendermi. Ho pensato molto a quella partita“, le sue parole riportate da Lapresse.

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Aryna dallo psicologo dopo la sconfitta: “Mi ha aiutato molto”

Le possibilità di vincere lo Slam francese erano altissime e forse questo ha rappresentato un peso, un ostacolo invalicabile anche per una stella del calibro della numero 1 del tennis femminile. “È stata una sconfitta molto dura da accettare perché sentivo di aver perso una grossa opportunità”. Quindi la confessione: “Dopo il Roland Garros sono andata da uno psicologo. Avevo bisogno di aiuto per non restare intrappolata in quella sconfitta“. Le sedute dal professionista hanno consentito ad Aryna di elaborare nel modo migliore quanto accaduto e di venirne fuori: “Mi ha aiutato molto. A volte hai bisogno di parlare con qualcuno“.

Sabalenka: la reunion con Badosa a Berlino e il sogno Wimbledon

A Berlino, tra l’altro, Sabalenka ha reincontrato la sua amica del cuore, Paula Badosa, compagna fedele di tornei e vacanze. E chissà che la vicinanza della spagnola, a cui è legatissima, non possa rappresentare un ulteriore appiglio a cui aggrapparsi dopo la battuta d’arresto del Roland Garros. A Berlino prima e a Wimbledon poi Sabalenka si gioca molto. Anche Londra è un major “tabù” per lei, uno dei pochi tornei che non è riuscita ad aggiudicarsi. Per tre volte s’è fermata in semifinale, adesso proverà a spingersi oltre. I demoni e i fantasmi che si erano materializzati dopo il ko contro Shnaider – assicura – sono andati via.