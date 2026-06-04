Aryna Sabalenka e la salute mentale, quel buco nero dietro l'eliminazione dal Roland Garros della numero 1 del tennis

La numero 1 del ranking ha di nuovo parlato della salute mentale e di come sia andata fuori giri durante la partita dei quarti al Roland Garros che ha fermato la sua avanzata

Aryna Sabalenka non cela quanto accaduto sul campo. Ne delinea i contorni, delimita il perimetro entro cui opera la sua analisi e ammette che quel buco nero in cui ha coscienza di essere precipitata assume la forma scomoda della salute mentale che, per la numero 1 della classifica WTA, ha un peso anche politico nel senso che quanto affermato è dirompente. Non è la prima volta che, in tempi anche recenti, fa cenno alla rilevanza di questa componente per vincere, come per vivere.

La clamorosa eliminazione al Roland Garros di Sabalenka

Era candidata alla vittoria di questa edizione del Roland Garros a prescindere, eppure contro l’abbordabile (per lei) Diana Shnaider ha rimediato un 6-0 con 10 dieci consecutivi persi che descrivono un black out momentaneo. “Ho avuto delle ottime opportunità per chiudere la partita nel secondo set. Le ho buttate via tutte dopo”, ha detto in conferenza stampa Aryna dopo la sorprendente sconfitta nei quarti di finale.

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“Non ricordo l’ultima volta che ho perso dieci game di fila. Credo che mentalmente sia caduta in un buco nero e non sia più riuscita a riprendermi”, ha spiegato la numero uno del mondo che ha aggiunto: “Non provo emozioni. In questo momento, vorrei solo smettere di giocare a tennis. Tra qualche giorno, spero di essermi ripresa mentalmente”. Perché la salute mentale è un punto imprescindibile, almeno nell’esistenza e nella carriera di Aryna come ha detto poche settimane fa e prima ancora rispondendo sui dolori immensi vissuti, le incongruenze e i nodi irrisolti della sua vita.

Aryna dovrà rinunciare al sogno di vincere il suo primo Roland Garros, uno dei due Slam che le mancano dato che l’altro è Wimbledon. Se tra gli uomini la testa di serie più alta rimasta in corsa è comunque la numero 2 (Sascha Zverev), tra le donne ora ‘guida’ la numero 8 Mirra Andreeva, enfant prodige del tennis russo.

Il male oscuri che è riemerso arriva, però, da lontano per Sabalenka che ha affidato alle risposte la descrizione di quei momenti cupi scaturiti dagli eventi tragici che hanno segnato la sua esistenza. E anche dalla mancanza di autostima, fiducia a seguire su cui lo psicologo sportivo e il suo team hanno supportato la campione bielorussa. La Tigre capace di rialzarsi dopo aver toccato il fondo.

La tigre tatuata

Aryna è nata a Minsk il 5 maggio 1998 e al tennis si è avvicinata grazie al padre Sergej, ex giocatore di hockey deceduto a soli 44 anni che, narrano le cronache, l’abbia iniziata alla racchetta ancora piccola, complice un campo non lontana da casa e una certa predisposizione fisica.

Alta 1,82 per circa 80 kg di peso, Sabalenka non è arrivata al gotha del tennis giovanissima ma matura, pronta, conquistando anche una potenza nei colpi e nel gioco che l’hanno contraddistinta: il tatuaggio della tigre sull’avambraccio è un segno che richiama l’anno in cui è nata, come anche una filosofia di gioco e di vita, che l’ha accompagnata. Pure durante i mesi complicati della depressione che l’ha colpita e che ha combattuto.

“Dopo il Miami Open è stato davvero difficile. Ero confusa, non ero in me, non ero Aryna, ero una ragazzina depressa. Sicuramente l’anno scorso ero tipo, ‘OK, non lo otterrò mai (il trofeo del Grande Slam).’ È stato un momento ed è stato un periodo davvero difficile per me”. Il cambio dello psicologo è stato decisivo, allora: il nuovo psicoterapeuta è affiancata anche da un esperto in biomeccanica che la aiuta a comprendere come migliorare colpi e mentalità.

Carriera a strappi e la svolta

D’altronde ha incominciato a giocare davvero nel 2016, il primo torneo Wta 125 vinto risale all’anno successivo: dopo aver mancato l’appuntamento, sconfitta da Maria Sharapova in finale a Tianjin, il 26 novembre ha conquistato il suo primo titolo WTA 125 a Mumbai e chiuso l’anno in 78° posizione. Poi è stato un crescendo. Nel 2018 ha centrato due titoli WTA, ottavi di finale agli US Open e ranking a ridosso della top 10.

In tutto ha messo via 13 titoli, tornei ma il primo Slam, dopo una cavalcata impressionante di risultati, è arrivato appena qualche mese fa: la vittoria agli Australian Open 2023 non era affatto scontata contro la campionessa uscente di Wimbledon Elena Rybakina. Agli Us Open la celebrazione di un trionfo atteso, forse anche ritenuto impossibile. Oggi è la numero 1 e domina il ranking da quasi due anni.

Come le altre tenniste della sua generazione, la sua formazione sportiva risente del dominio che Serena Williams e Maria Sharapova hanno esercitato per decenni imponendo stile e tecnica, potenza e anche la volontà ferma, decisa – soprattutto di Serena – di imporre una verità umana, oltre che sportiva. Una dimensione che ha assottigliato la separazione tra pubblico e privato.

La morte del fidanzato

Il 19 marzo 2024 la seconda tragedia che la colpisce e che la investe, dopo la scomparsa prematura di suo padre. Aryna è impegnata a Miami in uno dei tornei più importanti di questa fase della stagione. La federazione bielorussa di hockey sul suo sito, mentre Sabalenka si prepara a scendere in campo, annuncia e conferma indirettamente le indiscrezioni che riferiscono della morte dell’ex giocatore e stella della nazionale Konstantin Koltsov, 42 anni. Non un cenno, la menzione delle cause della morte specificando solo che è avvenuta “improvvisamente”.

Una scomparsa che travolge anche Aryna: si sono lasciati da pochissimo, per lei è stata una figura centrale. Il fidanzato le è stato accanto nella rinascita, dopo aver affrontato l’isolamento denunciato all’epoca in cui è stata atleta neutrale, in mesi complicati dopo quanto consumatosi tra Russia e Ucraina e le ripercussioni legate allo schieramento della Bielorussia. Il suo cuore è spezzato, ha ribadito in una recente intervista rilasciata a Vogue.

La depressione e la decisione di affidarsi alla biomeccanica

“Quando ho capito come risolvere i problemi alla battuta, mi sono resa conto che probabilmente potevo superare qualsiasi cosa accadesse nella mia vita”. Questa determinazione e resilienza hanno portato a una trasformazione straordinaria nella sua carriera che, oggi, rischia di sfumare in vista dell’altro obiettivo, Wimbledon.

“Prima ero davvero depressa dopo le partite difficili, ma ora penso di essere un po’ più grande, quindi capisco che va bene, succede. Devo solo accettarlo e devo solo imparare e migliorare ciò che non ha funzionato bene oggi e cercare di fare meglio la prossima volta”, aveva dichiarato dopo il Miami Open perso malamente. A Parigi si è consumato qualcosa di simile.

Ha superato una crisi depressiva e nel 2023 ha continuato a lottare e a giocare raggiungendo quel risultato agognato e divenuto il pretesto, forse, per fermarsi ad analizzare e per cambiare. Il tennis sta cambiando e lo insegnano Serena Williams, Naomi Osaka (che ha parlato senza filtri di salute mentale per prima) e anche Aryna Sabalenka condividendo il suo percorso. A volte si perde, a volte no. Ma c’è sempre modo di risollevarsi da quel baratro.