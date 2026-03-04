Aryna Sabalenka ha detto sì a Georgios Frangulis, fondatore e CEO di Oakberry: proposta a Indian Wells, l'anello è imponente

La tigre bielorussa ha detto sì alla proposta di matrimonio del fidanzato brasiliano a Indian Wells dove si trova per l'edizione 2026 del torneo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Indiscutibile regina del ranking WTA, nonché autentica figura di riferimento sul piano commerciale e di comunicazione, Aryna Sabalenka difende una meravigliosa certezza da questa notte. Il suo fidanzato, Georgios Frangulis, le ha donato un anello straordinario (con pietra incastonata dalla caratura notevole) e chiesto formalmente alla regina del tennis di convolare a nozze. Nel video condiviso nelle sue storie, lacrime, abbraccio e anello al dito sono protagonisti al pari della gioia manifestata da entrambi i futuri sposi.

Aryna Sabalenka, proposta di matrimonio a Indian Wells

In prossimità del luogo tra i più iconici del tennis mondiale, il campo californiano di Indian Wells, Frangulis si è inginocchiato e ha avanzato la sua proposta a Sabalenka. la regina del tennis femminile, in semplici jeans e con una maglietta bianca, è stata condotta accanto a una piscina illuminata da candele e con una quantità di fiori importante. Subito dopo Aryna ha espresso la sua emozione, pubblicando poi un video sul proprio profilo Instagram. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Visualizza questo post su Instagram

Chi è il fidanzato Georgios Frangulis

Georgios Frangulis, CEO e fondatore di Oakberry ha tratto una visibilità e un riaccendersi dell’attenzione sul suo marchio legato a doppio filo alla campionessa bielorussa, la quale anche a livello di immagine e investimento è “sposata” ai prodotti del fidanzato.

Per chi non avesse dimestichezza con i prodotti di questo brand, va immediatamente specificato che il compagno da circa un anno della numero 1 al mondo, è un imprenditore brasiliano che attualmente ricopre anche la figura di CEO di questa realtà nata circa dieci anni fa in Brasile.

L’azienda di alimenti salutari specializzata in bowl e smoothie a base di açaí, la bacca amazzonica ricca di antiossidanti e nutrienti, è partita da una realtà molto piccola, a San Paolo, per crescere e diventare una realtà presente in numerosi Paesi, tra i quali l’Italia con negozi a Milano, Como e Torino.

Il menù prevede una serie di piatti e bevande a base di questa bacca che vuole offrire un’opzione di fast food sano, con prodotti naturali, senza conservanti o sciroppi artificiali.

Il brand e le qualità dell’açaí

Nata nel 2016, Oakberry è diventata una realtà globale con centinaia di punti vendita sparsi nel mondo, un marchio di lifestyle legato al benessere e alla cultura metropolitana.

Fondata da Frangulis, è stata un’intuizione che lo ha portato a costruire un marchio riconoscibile, con l’intento di salvaguardare la stessa açaí, che oggi tutela come il suo stesso patrimonio.

“L’açaí, come frutto, esiste solo grazie alla cultura di sussistenza delle comunità che vivono lungo i fiumi della foresta pluviale amazzonica”, ha dichiarato Frangulis a Forbes Brasile nel giugno 2023.

Il futuro sposo di Sabalenka è al suo fianco da più di un anno, da quando si vide agli Internazionali di Roma dopo la drammatica morte dell’ex compagno della campionessa bielorussa, Konstantin Koltsov, avvenuta a Miami in circostanze tragiche che condizionarono profondamente Aryna e di cui ha riferito raramente.

Studi e la nascita dell’impresa

Figura nota sul versante imprenditoriale, la sua recente relazione con la numero 1 al mondo ha consentito anche l’avvio di una collaborazione che trascende i social e sfocia nella preparazione di prodotti studiati nel menu di Oakberry. D’altronde si parla di un imprenditore che si è guadagnato già nel 2023, la copertina di Forbes Brasile.

In quella rara intervista, Frangulis aveva spiegato come era arrivato a capir di non voler diventare un avvocato e di preferire una strada diversa. Iscritta alla FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), non ha mai concluso gli studi in giurisprudenza e non ha mai sostenuto l’esame all’abilitazione della professione forense.

Tifoso e fidanzato

Durante tutta la loro relazione, Frangulis è stato un sostenitore attento, presente come a New York in uno stadio gremito come e più per una partita di calcio in Italia per la vittoria agli US Open siglato da un bacio diventato iconico.

Oltre che di Aryna, l’imprenditore brasiliano di origine greca è appassionato di altri sport: oltre al tennis, ama il motorsport al pari della palestra. Spesso al seguito di Sabalenka, in giro per il mondo per i tornei del circuito, ha colto l’occasione offerta dallo scenario californiano per siglare una decisione ferma di intrecciare invia definitiva il loro amore. Un intreccio tra business, racchette e sentimento.