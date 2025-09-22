Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 22 settembre 2025, Top10 e Paolini stabili. Risale Anna Kalinskaya

La tigre non cede nulla e si conferma ancora una settimana in testa alla classifica WTA a dimostrazione che non intende arretrare su nulla e che per Iga Swiatek ci sarà da faticare

La classifica si aggiorna anche questa settimana, ma senza accusare evidenti variazioni ai vertici. Qualche innocente divagazione, si registra per via della Billie Jean King Finals di Shenzhen che ha vinto trionfanti le azzurre e WTA 500 di Seoul. Nulla scalfisce l’egemonia della queen bielorussa del tennis femminile, Aryna Sabalenka, che si è aggiudicata l’edizione 2025 degli Us Open, impresa fallita da Jannik Sinner battuto da Carlos Alcaraz autore anche dello storico sorpasso nel ranking.

Per ora, non c’è avversaria che possa disturbare davvero Aryna la quale si gode la vetta e tiene a debita distanza le altre. Iga Swiatek è 2° davanti alla statunitense Coco Gauff, che nella classifica aggiornata si piazza davanti all’altra finalista di New York, Amanda Anisimova 4°. Seguono, Mirra Andreeva, Madison Keys 6°, Jessica Pegula 7°, la nostra Jasmine Paolini 8° davanti a Zheng 9°. Chiude la Top 10 Elena Rybakina.

Classifica WTA 22 settembre 2025: Sabalenka sempre 1°

Sabalenka non ha nulla da temere, alla luce poi degli incastri di calendario e impegni. Il tesoretto messo via, grazie alla vittoria agli US Open 2025 la agevola e non poco: non solo è la pro più in forma del circuito e al vertice del ranking WTA. Ma gode di una programmazione inappuntabile e della fisicità necessaria a reggere simili ritmi.

Parliamone: un infortunio può mutare tutto, al pari di una squalifica come capitato a Iga Swiatek, la quale per prendersi Wimbledon e i punti utili alla risalita ci ha impiegato mesi. A dimostrazione che la squalifica, poche settimane, ha comunque inciso a livello mentale sulla polacca.

Nel caso di Iga, vincere a Londra non ha inciso sulla classifica al punto tale da cancellare il progetto della Tigre che appare sempre più solida. Come già ripetuto più volte, in finale Flushing Meadows, Sabalenka ha giocato contro una delle tenniste più in crescita e interessanti già da juniores, la statunitense di origine russa Amanda Anisimova.

In linea puramente teorica, sia Swiatek sia Gauff agli Us Open 2025 avevano la possibilità di erodere il primato e i punti messi via da Sabalenka. A entrambe l’intento non è riuscito, complice la preparazione perfetta della bielorussa che preserva i suoi 11.225 punti in classifica contro i 8.433 attuali della polacca e i 7.873 della statunitense.

Ovviamente la BJK Cup non aggiunge punti, mentre il torneo asiatico ha fornito un aiutino soprattutto al di fuori della Top10 WTA.

Jasmine Paolini, migliore italiana a tre punti dalla Zheng

Stabile la prima delle azzurre, Jasmine Paolini, uscita di scena con più di un pizzico di delusione dagli Us Open ma già galvanizzata dalla vittoria della BJK Cup. L”azzurra difende l’ottava posizione del ranking dall’assalto gentile della cinese Zheng, la quale occupa la posizione a seguire ma con uno scarto di appena tre punti. Un soffio.

Il sorpasso di due tenniste ai danni di Paolini come Andreeva e Anisimova, deve indurre a riflettere: si piazzano davanti all’italiana, chiamata a una svolta in questa parte conclusiva della stagione e in una fase personale di grande cambiamento dopo l’addio allo storico coach Renzo Furlan (oggi opinionista di Sky Sport) e la breve parentesi con Marc Lopez.

Non c’è da abbassare la guardia, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti per lei, che ha vissuto un 2024 complicato da ripetere ma che Jas può eguagliare.

Top 10 del 22 settembre 2025, Paolini 8°

La classifica di questa settimana, aggiornata al 22 settembre 2025, rispecchia quanto illustrato sopra e tocca le parti meno evidenti del ranking. La vittoria di Sabalenka agli Us Open 2025 la mantiene ai vertici, sul gradino più alto del podio mentre la nostra Paolini deve difendersi dalla cinese che la attacca con soli 3 punti in meno.

La classifica aggiornata al 22 settembre 2025, con il dettaglio dei punti relativi ad ogni singola giocatrice:

Aryna Sabalenka 11225 Iga Swiatek 8433 Coco Gauff 7873 Amanda Anisimova 5109 Mirra Andreeva 4793 Madison Keys 4579 Jessica Pegula 4383 Jasmine Paolini 4006 Quinwen Zheng 4003 Elena Rybakina 3833

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya migliora di due posizioni

Continua la lenta risalita del ranking per Anna Kalinskaya che non sta brillando in questo 2025 ed è al centro delle cronache più per le sue vicende personali che per la resa sui campi di tennis, vedi Rune e affini. Il suo best ranking è un lontano ricordo rispetto alla attuale 29° posizione ma va apprezzata anche questa filosofia dei piccoli passi, perché rendimento e performance possono essere centrati anche in questo modo.

Più in ascesa e assoluta protagonista la connazionale Mirra Andreeva, che occupa ormai un posto stabile in Top 10, dietro all’americana di origine russa, Anisimova che si conferma dopo Wimbledon e gli US Open una figura ritrovata e dall’enorme potenziale, nel tennis femminile.