Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 4 agosto 2025, Swiatek 3° e Paolini ancora al 9°, riscatto Anna Kalinskaya

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale al 4 agosto 2025, cristallizzata per effetto anche di Toronto e dopo Wimbledon, Washington e Praga

Nulla di nuovo sul fronte della classifica, cristallizzata per via del WTA 1000 di Montreal/Toronto in corso con il dominio incontrastato di Aryna Sabalenka. Immobile la top ten di questa settimana: la tigre bielorussa mantiene il suo vantaggio rispetto alla statunitense Coco Gauff, la quale conferma il suo best ranking e a chiudere il podio la polacca Iga Swiatek uscita agli ottavi sul cemento canadese.

Jessica Pegula si conferma 4° davanti a Mirra Andreeva (un talento da controllare, quello della russa 18enne). Zheng 6°, Amanda Asinimova 7°, Madison Keys 8° davanti a Paolini che rimane 9° mentre Paula Badosa chiude le prime dieci posizioni della classifica che registrerà qualche variazione a breve.

Classifica WTA 4 agosto 2025: Sabalenka sempre 1°

Sabalenka si conferma la pro più in forma del circuito e al vertice della classifica rimane inarrivabile, almeno per ora. Aryna, per la 50esima settimana complessiva si piazza in testa: best ranking per Gauff e a Swiatek dopo Wimbledon e l’uscita di scena in Canada rimane al 3° posto.

La tigre bielorussa mantiene un vantaggio importante sulla vincitrice di Parigi, la statunitense Coco Gauff, con una differenza di 4.751 punti. Quello che si potrebbe definire un tesoretto e così è in considerazione della ripresa mentale e fisica anche della rivale polacca, la quale sta dimostrando di essere vicina ai suoi livelli.

La Top 10, come accennavamo prima, non registra rispetto alla settimana precedente variazioni di nota confermando in sostanza l’assetto delle prime dieci posizioni. Mirra Andreeva si è aggiudicata già il suo best ranking. Qinwen Zheng le è dietro, davanti a Amanda Anisimova, che ha stupito in finale a Wimbledon pur subendo nella finalissima contro Swiatek.

Seguono Madison Keys e Jasmine Paolini, che si trova in una situazione davvero impensabile rispetto allo stesso periodo del 2024. In 10° posizione chiude Paula Badosa.

Crollo Paolini, migliore italiana comunque

Lo avevamo annunciato già la scorsa settimana, con l’ingresso nel team di Paolini di una nuova figura, Federico Gaio, si cerca la formula giusta per ritrovare i risultati dopo la vittoria degli Internazionali di Roma e ad affrontare la parte della stagione che porta agli US Open. Oggi, Jasmine rimane pericolosamente in 9° posizione superata dall’outsider Anisimova, dalla rivale Qinwen Zheng, dalla russa Mirra Andreeva e dalla vincitrice degli AO Madison Keys.

Iga Swiatek racimola punti

Pur dovendo registrare l’uscita di scena a Toronto agli ottavi, il riscatto pubblico e sportivo di Iga Swiatek, che aveva perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive) a causa di un accordo per una vicenda simile (ma non identica) a quella di Sinner.

Dopo il successo a Wimbledon e la finale a Bad Homburg, si auspica sia archiviato in via definitiva quanto accaduto e che il crollo, registrato dopo aver smaltito le settimane di stop, sia solo un ricordo. Adesso occupa una 3° posizione più congeniale al suo talento, ma non è certo quel posto al sole che merita pur avendo raccolto ancora punti utili alla causa. Gauff e soprattutto Sabalenka non staranno a guardare, è certo.

Top 10 del 4 agosto 2025, Paolini 9°

La classifica di questa settimana, complice il WTA 1000 di Toronto, promette ma non realizza ancora quanto visto in campo. Comunque, le variazioni saranno definite anche sulla base. Eccola in dettaglio con i relativi punti di ogni singola giocatrice:

Aryna Sabalenka 12420 Coco Gauff 7669 Iga Swiatek 6813 Jessica Pegula 6423 Mirra Andreeva 4914 Quinwen Zheng 4553 Amanda Asinimova 4470 Madison Keys 4374 Jasmine Paolini 3576 Paula Badosa 3454

Il grande riscatto di Anna Kalinskaya, +17

Davvero entusiasmante e molto incoraggiante il cambio di tendenza che ha voluto imprimere alla sua stagione Anna Kalinskaya, che ha guadagnato ben 17 posizioni in classifica la scorsa settimana. Il suo best ranking è un lontano ricordo, ma va apprezzato il notevole lavoro sia mentale sia fisico effettuato dalla tennista russa la quale pare stia cercando di ritrovare il suo miglior tennis e la continuità nei risultati che, come sappiamo, giova soprattutto in chiave classifica.

Di rilievo questo risultato che mostra il miglioramento di 17 posizioni di Anna Kalinskaya. Va ribadito che siamo lontani dai fasti della scorsa stagione e dal clamore della sua relazione con Jannik Sinner, però si procede a piccoli passi. E con quella manciata di punti che agevolano la risalita. Vale per Kalinskaya come per la nostra Paolini.