La campionessa bielorussa ha vestito il velo come ultimo tassello di questo evento matrimonio che ha deciso di rendere pubblico a partire dalla proposta

Aryna Sabalenka è arrivata a Indian Wells con ambizioni precise, ma non ha mai scisso del tutto la sua immagine pubblica e di sportiva dalla componente più ludica, deliziosa e umana della sua proiezione sui social. E anche in campo si è spesso abbandonata a una serie di notevoli gesti di impatto, nel bene e nel male. Come anche in conferenza. Qui, ora e adesso, è al centro dell’agenda mediatica anche per via della proposta di matrimonio che il suo fidanzato, l’imprenditore brasiliano Georgios Frangulis ha accompagnato a un pegno d’amore dal valore esponenziale, pari a quasi un milione. L’ultimo segno, in questa narrazione dopo dichiarazione, anello e video a bordo piscina, è il velo sul campo veloce del torneo.

Aryna Sabalenka in campo con il velo

Sabalenka indossa un velo improvvisato sul completo nero. Nulla che si discosti dalla sua consueta uniforme da allenamento e da match che, per una sportiva del suo livello, costituisce un codice esplicito bene definito. L’accessorio da sposa, sul capo tra le risate e i sorrisi scambiati con il suo compagno, sono l’elemento numero 2 dopo il costoso anello a essere adottati dalla numero 1 WTA dopo il gioiello.

Durante il match aveva destato stupore la sua scelta di non privarsi dell’anello con un diamante ovale da 12 carati, dal valore pari a circa 700mila euro, smeraldi e una fascia di diamanti pavé che nel video condiviso sui social nei giorni scorsi. Indian Wells è scenario di vittorie, successi e proposte e, stavolta, scene da un matrimonio (prossimo).

La delicata questione, anello sì o anello no nel corso delle partite, è diventata oggetto di una domandina in conferenza a cui Aryna non si è sottratta. Felice come non mai per le nozze in programma con Frangulis, non desidera togliere l’anello. Come in un romanzo di Jane Austen, contro ogni consuetudine e pregiudizio, Sabalenka porta il suo pegno d’amore simbolo di una promessa.

Aryna Sabalenka con l'anello durante il servizio

Per sempre in campo

La scena che ha offerto a fotografi e telecamere è stata una suggestione romantica quanto golosa. Un velo improvvisato, un bouquet altrettanto improbabile e un sorriso disarmante rispetto ai colpi che l’hanno resa la Tigre bielorussa.

Un tassello in più rispetto a questa costruzione: proposta, anello e velo: Sabalenka (numero uno della classifica WTA) ci ha già portati nel mood della cerimonia e del matrimonio che si annuncia l’evento dell’anno.

Sabalenka con il velo

Chi è il fidanzato Georgios Frangulis

Georgios Frangulis, CEO e fondatore di Oakberry ha creato con la campionessa bielorussa un legame potente, a livello di immagine e investimento: di fatto, Aryna è “sposata” e sostiene i prodotti del fidanzato.

Per chi non avesse dimestichezza con i quel che è associato a questo brand, va immediatamente specificato che il compagno da circa un anno della numero 1 al mondo, è un imprenditore brasiliano che attualmente ricopre anche la figura di CEO di questa realtà nata circa dieci anni fa in Brasile.

L’azienda di alimenti salutari specializzata in bowl e smoothie a base di açaí, la bacca amazzonica ricca di antiossidanti e nutrienti, è partita da una realtà molto piccola, a San Paolo, per crescere e diventare una realtà presente in numerosi Paesi, tra i quali l’Italia con negozi a Milano, Como e Torino. La stessa campionessa è testimonial, nonché testimone interessata dell’espansione dei prodotti e degli interessi derivanti.

Come ha dimostrato non solo Sabalenka, non si vive – dopo il ritiro e nel mentre – di solo tennis.