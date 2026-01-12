Aryna Sabalenka dallo sfottò a Marta Kostyuk all'aut aut al fidanzato Georgios Frangulis: richiesta perentoria

Dopo la finale di Brisbane vinta - tra le polemiche - sulla tennista ucraina, la "Tigre" bielorussa ha accennato senza giri di parole al matrimonio con l'imprenditore brasiliano.

Presto potremmo doverla chiamare con un altro cognome. Aryna Frangulis e non più Aryna Sabalenka. Perché la “Tigre” bielorussa non vuol più attendere. Per lei è arrivato il momento giusto per dare definitiva (si fa per dire) stabilità alla relazione col facoltoso imprenditore brasiliano di origini greche con cui, da qualche tempo, fa coppia fissa. Lo ha fatto intendere a chiare lettere in mondovisione, subito dopo aver conquistato l’ennesimo titolo della sua folgorante carriera a Brisbane, superando in un finale dai contorni polemici l’ucraina Marta Kostyuk. Se – a parte un malcelato sfottò – Aryna ha avuto parole di circostanza per la sua rivale, è stata alquanto perentoria col suo fidanzato. A cui ha rivolto un richiesta specifica.

Brisbane, Sabalenka mette in imbarazzo il fidanzato

Tutto è accaduto durante il messaggio di rito al termine della finale. Sabalenka ha rispettato tutto il cerimoniale, ringraziando uno per uno gli organizzatori del WTA 500 del Queensland, gli sponsor e spezzando belle parole per la stessa Kostyuk, con cui pure in passato aveva avuto delle frizioni. Poi, però, ha rivolto un messaggio diretto al fidanzato che – come sempre – la segue dalla tribuna insieme al resto del team. “Grazie anche al mio fidanzato”, ha detto teneramente Aryna rivolgendosi direttamente a Georgios. “Spero di poterti chiamare presto in un altro modo, vero? Sto solo aumentando la pressione”.

La richiesta di Aryna e la reazione di Georgios Frangulis

Un messaggio chiaro, che non ha bisogno di troppe spiegazioni. La reazione di Frangulis? Probabilmente il businessman brasiliano ha rimpianto di non essere su una delle vetture da corsa utilizzate abitualmente (è anche un apprezzato pilota) per scappare il più lontano possibile a folle velocità. Le telecamere, che lo hanno impietosamente pizzicato subito dopo il messaggio di Aryna, lo hanno infatti “beccato” mentre rideva tradendo un certo imbarazzo. Di sicuro non era una gag preparata a tavolino e probabilmente non è neanche la prima volta che Aryna ha accennato all’argomento. Chissà se adesso il suo fidanzato l’accontenterà.

La polemica tra Kostyuk e Sabalenka, lo sfottò e il fair play

A Brisbane Sabalenka ha conquistato il 22mo titolo nel circuito. In carriera vanta quattro successi in tornei dello Slam, tutti sul cemento: due agli Australian Open, due agli US Open. L’aut aut al compagno ha in qualche modo stemperato la tensione seguita al discorso di Kostyuk, che aveva invece parlato della difficile situazione nella sua Ucraina, e cancellato le polemiche per il bacio ai bicipiti con cui Aryna ha festeggiato la vittoria, che è apparso uno sfottò alla rivale che in passato aveva malignato sui suoi livelli di testosterone. “Voglio congratularmi con Marta e la sua squadra per l’incredibile inizio di stagione. Vi auguro il meglio e spero che ci incontreremo in molte altre finali”, il fair play della “Tigre” prima del messaggio in codice al fidanzato.