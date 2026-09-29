Reduce dalla MFW, la Tigre di Minsk da Pechino replica a muso duro a chi ritiene che possa essere "distratta" dall'uso eccessivo dei social: "Ci sto 30 minuti al giorno".

Ha perso l’ennesima finale Slam e ha dovuto cedere lo scettro di regina della classifica WTA proprio a Elena Rybakina, ma Aryna Sabalenka non ha perso il sorriso. Anzi. Le settimane di (relativa) libertà che hanno fatto seguito a Flushing Meadows sembrano aver rigenerato a dovere la Tigre di Minsk, che è pronta a ripartire per un finale di stagione da protagonista. Il 2026 si chiuderà senza alcun major al suo attivo, ma a ferire la vulcanica bielorussa non sono tanto – o solo – le sconfitte sul campo, quanto le critiche che le piovono addosso dall’esterno. L’ultima accusa, in particolare, ha provocato un nuovo sfogo.

Sabalenka alla Milano Fashion Week e a San Siro

Dopo New York, Sabalenka è stata in Italia. Ospite d’eccezione di Vogue, è stata finanche modella in passerella con un abito di Gucci durante la Milano Fashion Week e ha assistito a San Siro a una partita del Milan, squadra del cuore del suo amico Jannik Sinner. “Amo il mondo della moda, mi piace fare nuove esperienze”, ha detto Aryna alla vigilia del WTA 1000 di Pechino. “Sfilare su una passerella era uno dei miei sogni e ho spuntato questa casella. Mi è piaciuto davvero tantissimo. Questo tipo di esperienza mi aiuta, mi permette di sentirmi fresca, entusiasta. Milano è fantastica, mi sono allenata tanto e ho partecipato a diversi eventi legati alla moda, mangiato pizza e pasta. Me la sono goduta, ecco”.

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La nuova sfida di Aryna: il WTA 1000 di Pechino

Ora le sue condizioni sembrano vicine al top: “Mi sento benissimo, sono felice di essere tornata e devo dire che mi manca giocare delle partite. Non vedo l’ora di iniziare il torneo, già allo US Open ho iniziato a sentirmi più sana e più forte, ho riassaporato il piacere e il divertimento di giocare a tennis, ritrovando il mio atteggiamento mentale. La parte centrale della stagione non è andata molto bene, ma ora è diverso. Mi dispiace quasi che l’annata stia per finire e che manchino giusto due o tre tornei importanti prima della conclusione della stagione, sento di essere in grado di vincere adesso”.

Troppo tempo sui social? La replica della Tigre di Minsk

Dopo tanti sorrisi, il ruggito della tigre. “Sto troppo sui social? No dai, va bene così. Penso che le persone giudichino gli altri sulla base dei propri sentimenti, ma questo non ha nulla a che vedere con noi. Se c’è chi pensa che non saremmo in grado di fare entrambe le cose, giocare e utilizzare i social, non significa che non possiamo farlo sul serio. Per me in questa storia i social media non c’entrano nulla. La gente pensa: ‘è sui social, quindi non si allena’. In realtà passo 30 minuti al giorno sui social e non vedo come possa essere una distrazione. Credo che la gente ti giudichi a prescindere, come se non fossi mai abbastanza. E perché devo preoccuparmi di quello che pensano? A me non importa proprio niente“.