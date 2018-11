Asamoah accoglie Beppe Marotta

Beppe Marotta, a meno di clamorosi ripensamenti finali, è da considerarsi un nuovo dirigente dell’Inter dopo il suo viaggio a Nanchino nel quartier generale di Suning.

Tornato in Italia, l’ex amministratore delegato della Juventus è arrivato nella sede della Lega insieme all’ad nerazzurro Antonello a dimostrazione del fatto che ormai manca solo la firma sui contratti, se questa non è avvenuta già in Cina.

Sul prossimo arrivo di Marotta è intervenuto Kwadwo Asamoah, anche lui ex bianconero, ai microfoni di Sky Sport: “E’ un piacere tornare a lavorare con lui, è un direttore con il quale ho lavorato sei anni. Se arriva, per me è un grande piacere perchè ha grande personalità”.

Il terzino ghanese ha anche parlato della parte di stagione fin qui disputata con la maglia della società meneghina: “Il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite e sappiamo che sono tutte difficili. Con il Frosinone dovremo scendere in campo con cattiveria, perchè se non andremo in campo convinti, possiamo perdere o pareggiare. Champions? Prima dobbiamo vincere sabato. Se portiamo a casa i tre punti avremo anche più convinzione per la gara con il Tottenham che ci può regalare la qualificazione”.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 20:10