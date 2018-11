Asamoah ko: problemi al ginocchio

Kwadwo Asamoah non prenderà parte ai prossimi impegni della nazionale del Ghana a causa di un problema al ginocchio accusato durante la gara persa 4-1 contro l'Atalanta

Questo il comunicato della Nazionale ghanese, che rende noto che il giocatore resterà a Milano: "Secondo i medici dell'Inter le condizioni di Asamoah non sono regolari e ha urgente bisogno di cure mediche. Coach Appiah non effettuerà cambiamenti e porterà in Kenya per la partita di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro l'Etiopia soltanto 19 elementi".

SPORTAL.IT | 12-11-2018 16:20