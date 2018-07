Asamoah spiega il suo passaggio all'Inter

Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di FcInterNews del suo ruolo in campo e delle ragioni che lo hanno portato a scegliere l'Inter per proseguire la sua carriera.

"Ho dimostrato di potermi rendere utile in tanti ruoli, quindi spetterà al tecnico decidere dove schierarmi. Poi starà a me dare il massimo, come ho sempre fatto – ha dichiarato l'esterno ghanese – L'Inter mi ha ingaggiato perché ha un piano in mente, ora sta al tecnico implementarlo. Ho fatto questa scelta perché avevo bisogno di cambiare, ma non nel senso del Paese dove giocare. Ho scelto l'Inter perché sostanzialmente si sposa bene con le esigenze della mia famiglia e mi permette di continuare a competere a livelli molto alti".

SPORTAL.IT | 18-07-2018 18:55