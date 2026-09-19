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CALCIO SERIE B

Ascoli-Avellino 19 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 5a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Ascoli-Avellino

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Redazione

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È una sfida d’alta classifica: AscoliAvellino apre la 5a giornata di Serie B sabato 19 settembre 2026 alle 19:30 allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. I marchigiani sono 6° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 4 gol fatti, 3 subiti), gli irpini 5° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 6 segnati, 3 incassati). Un big match tra due squadre in salute: l’Ascoli è finora imbattuto in casa, l’Avellino ha iniziato con il piede giusto anche in trasferta. Obiettivi playoff nel mirino, ritmo e solidità da confermare.

Le ultime partite giocate

Percorsi recenti speculari: nelle ultime quattro di campionato entrambe hanno raccolto 7 punti. L’Ascoli ha saputo colpire con cinismo e solidità al Del Duca, l’Avellino ha trovato continuità con due successi e un pari, impreziositi da un blitz esterno. Di seguito andamento e dettaglio degli ultimi risultati.

Ascoli ok x ok ko
Avellino ko ok ok x

Nelle ultime 4 partite di campionato l’Ascoli ha totalizzato 7 punti, mentre l’Avellino ne ha fatti 7.

  • Ascoli

Verona-Ascoli 1-2; Ascoli-Carrarese 1-1; Ascoli-Benevento 1-0; Calcio Padova-Ascoli 1-0

  • Avellino

Avellino-Arezzo 1-2; Avellino-Vicenza 3-0; Modena-Avellino 0-1; Avellino-Palermo 1-1

L’arbitro di Ascoli-Avellino

AscoliAvellino si gioca allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno sabato 19 settembre 2026 alle 19:30; arbitro dell’incontro è il signor Matteo Marchetti. Al VAR ci sarà Paterna e all’AVAR Del Giovane. In questa stagione 2026/27 Marchetti ha diretto 1 gara: 0 rigori concessi, 5 ammonizioni, 0 espulsioni, 24 falli fischiati e 3 fuorigioco.

  • Arbitro: MARCHETTI
  • Assistenti: LUCIANI – SCARPA
  • IV: CERBASI
  • VAR: PATERNA
  • AVAR: DEL GIOVANE

Statistiche interessanti

Tra tradizione, numeri e sensazioni, AscoliAvellino promette equilibrio e dettagli decisivi. Gli ultimi due incroci in B sono finiti in parità e gli irpini storicamente faticano al Del Duca, dove hanno vinto una sola volta in dieci trasferte. I bianconeri arrivano da un inizio casalingo solido, sostenuto da un pressing aggressivo e da un possesso palla superiore alla media. Dall’altra parte, l’Avellino ha rotto il ghiaccio lontano da casa e può scrivere un piccolo record esterno: poche conclusioni, ma una precisione al tiro da squadra cinica. Dentro questa cornice spiccano le cavalcate con palla al piede di Marcos Curado e l’impatto di Raffaele Russo nei gol irpini: indicatori di identità e fiducia in costruzione. Il contesto parla di big match: intensità nei duelli, palle inattive pesanti, gestione dei momenti e delle seconde palle come chiavi di volta.

  • Gli ultimi due confronti in B tra Ascoli e Avellino sono finiti in pareggio: mai tre “X” di fila tra le due nel torneo cadetto.
  • L’Avellino ha vinto 1 sola volta in 10 trasferte ad Ascoli (4-3 nel 2016); l’ultimo incrocio al Del Duca è 1-1 (maggio 2018).
  • L’Ascoli è imbattuto nelle prime due interne (1V, 1N) e può arrivare a tre come nel 2022.
  • L’Avellino ha già espugnato Modena all’esordio esterno: può iniziare con due successi fuori per la prima volta in B (dal 2015, gestione Tesser, considerando strisce generali di vittorie consecutive in trasferta).
  • Volume tiri contenuto ma mira letale: l’Avellino ha solo 31 conclusioni non respinte, ma il 58% nello specchio, la migliore precisione del campionato.
  • Marcos Curado leader per metri guadagnati palla al piede in avvio di stagione (1.231 m): spinta in conduzione dalla retroguardia bianconera.
  • Raffaele Russo ha partecipato a 3 gol in 4 gare (2 reti, 1 assist), ritmo da protagonista nelle prime uscite irpine.

Le statistiche stagionali di Ascoli e Avellino

Identità chiare: l’Ascoli comanda il gioco (possesso 61,6%) e pressa alto (PPDA 9,7), mentre l’Avellino è più diretto e chirurgico (precisione tiri 58,1%, conversione 19,4%). Reti segnate: 4 Ascoli, 6 Avellino; gol subiti: 3 a testa. Clean sheet: 1 Ascoli, 2 Avellino. Calci piazzati e corner possono pesare: 29 battuti dai bianconeri contro 12 degli irpini.

Marcatori: Ascoli distribuisce i gol (1 a testa per Andrea Silipo, Matteo Brunori, Gabriele Gori, Simone D’Uffizi), mentre l’Avellino si affida a Michele Besaggio e Raffaele Russo (2 reti ciascuno). Assist: spicca Andrea Favilli (3) per gli irpini; tra i bianconeri segnali da Samuele Damiani e Mohammed Chakir (1). Più ammoniti: Simone D’Uffizi, Abdoul Guiébré, Nicholas Rizzo (2); per l’Avellino Michele Besaggio e Lorenco Simic (2). Clean sheet portieri: Samuele Vitale 1; Tommaso Martinelli 2.

Ascoli Avellino
Partite giocate 4 4
Vittorie 2 2
Pareggi 1 1
Sconfitte 1 1
Gol fatti 4 6
Gol subiti 3 3
Possesso palla % 61,6 47,4
PPDA (pressing) 9,7 14,7
Tiri totali 49 31
Tiri in porta 18 18
Precisione tiri % 36,7 58,1
Corner a favore 29 12
Pass accuracy % 87,0 83,4
Clean sheet 1 2
Ammonizioni 11 10
Capocannonieri Brunori, Gori, Silipo, D’Uffizi (1) Besaggio 2; Russo 2
Top assistman Damiani, Chakir, De Pieri (1) Favilli 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Ascoli-Avellino?

Sabato 19 settembre 2026 alle ore 19:30.

Dove si gioca Ascoli-Avellino?

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

Chi è l’arbitro di Ascoli-Avellino?

Il signor Matteo Marchetti; VAR Paterna, AVAR Del Giovane.

Ascoli-Avellino 19 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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