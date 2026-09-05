Ascoli-Benevento 5 settembre 2026: orario, arbitro, dove vederla e statistiche

Ascoli–Benevento accende la 3ª giornata della Serie B 2026-27: si gioca sabato 5 settembre 2026 alle 17:15 allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Sfida a trazione opposta: test d’alta classifica per Ascoli, punti pesanti in chiave salvezza per il Benevento. Diretta su Dazn.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Ascoli-Benevento
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Ascoli e Benevento
Le ultime partite giocate
Ascoli in crescita e pragmatico: colpo esterno a Verona e pari interno con la Carrarese. Benevento ancora a caccia del primo successo: ko all’esordio col Modena e pari contro il Südtirol. Nei due turni più recenti: 4 punti per i bianconeri, 1 per i giallorossi.
Dettaglio dei risultati:
- Ascoli: Verona-Ascoli 1-2; Ascoli-Carrarese 1-1
- Benevento: Benevento-Modena 1-2; Benevento-Südtirol 1-1
L’arbitro di Ascoli-Benevento
Ascoli–Benevento sarà diretta dal signor AYROLDI. Assistenti: YOSHIKAWA e BOATO. Quarto ufficiale: GUITALDI. Al VAR PRONTERA, AVAR MASSIMI. Al momento non sono disponibili dati ufficiali aggregati sulle statistiche stagionali dell’arbitro in Serie B 2026-27.
- Arbitro: AYROLDI
- Assistenti: YOSHIKAWA – BOATO
- IV ufficiale: GUITALDI
- VAR: PRONTERA
- AVAR: MASSIMI
Informazioni interessanti
La sfida tra Ascoli e Benevento promette equilibrio e trame tattiche contrastanti. I bianconeri hanno alzato il baricentro in questo avvio: pressing feroce e costruzione pulita stanno premiando la squadra di casa, che arriva al Del Duca con fiducia dopo il blitz a Verona. Dall’altra parte i giallorossi cercano continuità: hanno sbloccato il tabellino nelle prime giornate ma hanno anche lasciato punti per strada. La storia recente racconta di incroci spesso tirati e ricchi di pareggi, con un trend esterno favorevole ai campani ad Ascoli. Occhi su Gabriele Gori, subito decisivo, e su Francesco Salvemini, partito con il piede sull’acceleratore. A livello di numeri avanzati spicca la differenza nell’intensità del pressing (PPDA), che potrebbe indirizzare i duelli in mezzo al campo e le seconde palle. In palio tre punti pesanti: per il Ascoli chance per restare nelle zone nobili, per il Benevento occasione per dare una svolta alla classifica e spezzare il tabù del primo successo.
- Ascoli imbattuto negli ultimi tre confronti di Serie B contro il Benevento (1V, 2N), con due pareggi di fila nell’ultima stagione incrociata.
- Al Del Duca il Benevento non ha mai perso in cinque trasferte di B: 2 vittorie e 3 pareggi, una striscia-record contro i bianconeri.
- Ascoli, tra 2023/24 e oggi, ha chiuso in parità otto delle ultime 12 gare casalinghe di B (incluso l’1-1 con la Carrarese); in cinque casi è finita 0-0.
- Avvio in salita per il Benevento: solo un punto nelle prime due e caccia al primo successo stagionale in cadetteria.
- Numeri avanzati: PPDA 8.1 per l’Ascoli (il pressing più aggressivo del torneo fin qui), 14.7 per il Benevento (quartultimo).
- Gabriele Gori a segno con sei maglie diverse negli ultimi sei campionati di B: versatilità e fiuto del gol garantiti.
- Francesco Salvemini ha timbrato nelle prime due: cerca il tris consecutivo per riscrivere la prima storica personale in giallorosso.
Le statistiche stagionali di Ascoli e Benevento
L’Ascoli viaggia con possesso medio del 62,8% e un PPDA di 8,1: segnale di pressione alta e dominio territoriale. Ha segnato 3 gol e incassato 2 in due gare, con 24 tiri totali e 9 nello specchio. Il Benevento tiene il 50,6% di possesso e un PPDA di 14,7: costruzione più paziente, 31 tiri totali e 8 in porta, 2 gol fatti e 3 subiti. I corner raccontano spinta costante: 14 per i bianconeri, 19 per i giallorossi.
Giocatori chiave: per l’Ascoli hanno già segnato Simone D’Uffizi, Gabriele Gori e Andrea Silipo (1 gol a testa); assist per Samuele Damiani, Mohammed Chakir e Giacomo De Pieri. In casa Benevento il faro offensivo è Francesco Salvemini (2 gol) con Mattia Maita a referto negli assist. Disciplina: Ascoli più “ruvido” (7 gialli finora) con Giovanni Corradini, Abdoul Guiébré e Simone D’Uffizi già ammoniti 2 volte; Benevento a quota 2 gialli (nessun rosso per entrambe). Clean sheet: 0 a 0. Tra i pali spiccano le 9 parate di Samuele Vitale e le uscite sicure di Gianmarco Vannucchi.
|Ascoli
|Benevento
|Partite giocate
|2
|2
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|0
|1
|Gol segnati
|3
|2
|Gol subiti
|2
|3
|Possesso palla (%)
|62,8
|50,6
|Tiri totali
|24
|31
|Tiri in porta
|9
|8
|PPDA (pressione)
|8,1
|14,7
|Corner battuti
|14
|19
|Cartellini gialli
|7
|2
|Cartellini rossi
|0
|0
|Clean sheet
|0
|0
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FAQ
- Quando si gioca Ascoli-Benevento e a che ora inizia?
-
Sabato 5 settembre 2026 alle ore 17:15 (CEST), 3ª giornata della Serie B.
- Dove si gioca Ascoli-Benevento?
-
Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.
- Chi è l’arbitro di Ascoli-Benevento?
-
Il direttore di gara è AYROLDI, assistenti YOSHIKAWA e BOATO; IV ufficiale GUITALDI; VAR PRONTERA, AVAR MASSIMI.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.