Ascoli-Benevento 5 settembre 2026: orario, arbitro, dove vederla e statistiche

Serie B 2026-27, 3a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Ascoli-Benevento: orario, arbitro, curiosità e confronto squadra per squadra.

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Ascoli–Benevento accende la 3ª giornata della Serie B 2026-27: si gioca sabato 5 settembre 2026 alle 17:15 allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Sfida a trazione opposta: test d’alta classifica per Ascoli, punti pesanti in chiave salvezza per il Benevento. Diretta su Dazn.

Le ultime partite giocate

Ascoli in crescita e pragmatico: colpo esterno a Verona e pari interno con la Carrarese. Benevento ancora a caccia del primo successo: ko all’esordio col Modena e pari contro il Südtirol. Nei due turni più recenti: 4 punti per i bianconeri, 1 per i giallorossi.

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Dettaglio dei risultati:

Ascoli : Verona- Ascoli 1-2; Ascoli -Carrarese 1-1

: Verona- 1-2; -Carrarese 1-1 Benevento: Benevento-Modena 1-2; Benevento-Südtirol 1-1

L’arbitro di Ascoli-Benevento

Ascoli–Benevento sarà diretta dal signor AYROLDI. Assistenti: YOSHIKAWA e BOATO. Quarto ufficiale: GUITALDI. Al VAR PRONTERA, AVAR MASSIMI. Al momento non sono disponibili dati ufficiali aggregati sulle statistiche stagionali dell’arbitro in Serie B 2026-27.

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: YOSHIKAWA – BOATO

– IV ufficiale: GUITALDI

VAR: PRONTERA

AVAR: MASSIMI

Informazioni interessanti

La sfida tra Ascoli e Benevento promette equilibrio e trame tattiche contrastanti. I bianconeri hanno alzato il baricentro in questo avvio: pressing feroce e costruzione pulita stanno premiando la squadra di casa, che arriva al Del Duca con fiducia dopo il blitz a Verona. Dall’altra parte i giallorossi cercano continuità: hanno sbloccato il tabellino nelle prime giornate ma hanno anche lasciato punti per strada. La storia recente racconta di incroci spesso tirati e ricchi di pareggi, con un trend esterno favorevole ai campani ad Ascoli. Occhi su Gabriele Gori, subito decisivo, e su Francesco Salvemini, partito con il piede sull’acceleratore. A livello di numeri avanzati spicca la differenza nell’intensità del pressing (PPDA), che potrebbe indirizzare i duelli in mezzo al campo e le seconde palle. In palio tre punti pesanti: per il Ascoli chance per restare nelle zone nobili, per il Benevento occasione per dare una svolta alla classifica e spezzare il tabù del primo successo.

Ascoli imbattuto negli ultimi tre confronti di Serie B contro il Benevento (1V, 2N), con due pareggi di fila nell’ultima stagione incrociata.

imbattuto negli ultimi tre confronti di Serie B contro il (1V, 2N), con due pareggi di fila nell’ultima stagione incrociata. Al Del Duca il Benevento non ha mai perso in cinque trasferte di B: 2 vittorie e 3 pareggi, una striscia-record contro i bianconeri.

non ha mai perso in cinque trasferte di B: 2 vittorie e 3 pareggi, una striscia-record contro i bianconeri. Ascoli , tra 2023/24 e oggi, ha chiuso in parità otto delle ultime 12 gare casalinghe di B (incluso l’1-1 con la Carrarese); in cinque casi è finita 0-0.

, tra 2023/24 e oggi, ha chiuso in parità otto delle ultime 12 gare casalinghe di B (incluso l’1-1 con la Carrarese); in cinque casi è finita 0-0. Avvio in salita per il Benevento : solo un punto nelle prime due e caccia al primo successo stagionale in cadetteria.

: solo un punto nelle prime due e caccia al primo successo stagionale in cadetteria. Numeri avanzati: PPDA 8.1 per l’ Ascoli (il pressing più aggressivo del torneo fin qui), 14.7 per il Benevento (quartultimo).

(il pressing più aggressivo del torneo fin qui), 14.7 per il (quartultimo). Gabriele Gori a segno con sei maglie diverse negli ultimi sei campionati di B: versatilità e fiuto del gol garantiti.

a segno con sei maglie diverse negli ultimi sei campionati di B: versatilità e fiuto del gol garantiti. Francesco Salvemini ha timbrato nelle prime due: cerca il tris consecutivo per riscrivere la prima storica personale in giallorosso.

Le statistiche stagionali di Ascoli e Benevento

L’Ascoli viaggia con possesso medio del 62,8% e un PPDA di 8,1: segnale di pressione alta e dominio territoriale. Ha segnato 3 gol e incassato 2 in due gare, con 24 tiri totali e 9 nello specchio. Il Benevento tiene il 50,6% di possesso e un PPDA di 14,7: costruzione più paziente, 31 tiri totali e 8 in porta, 2 gol fatti e 3 subiti. I corner raccontano spinta costante: 14 per i bianconeri, 19 per i giallorossi.

Giocatori chiave: per l’Ascoli hanno già segnato Simone D’Uffizi, Gabriele Gori e Andrea Silipo (1 gol a testa); assist per Samuele Damiani, Mohammed Chakir e Giacomo De Pieri. In casa Benevento il faro offensivo è Francesco Salvemini (2 gol) con Mattia Maita a referto negli assist. Disciplina: Ascoli più “ruvido” (7 gialli finora) con Giovanni Corradini, Abdoul Guiébré e Simone D’Uffizi già ammoniti 2 volte; Benevento a quota 2 gialli (nessun rosso per entrambe). Clean sheet: 0 a 0. Tra i pali spiccano le 9 parate di Samuele Vitale e le uscite sicure di Gianmarco Vannucchi.

Ascoli Benevento Partite giocate 2 2 Vittorie 1 0 Pareggi 1 1 Sconfitte 0 1 Gol segnati 3 2 Gol subiti 2 3 Possesso palla (%) 62,8 50,6 Tiri totali 24 31 Tiri in porta 9 8 PPDA (pressione) 8,1 14,7 Corner battuti 14 19 Cartellini gialli 7 2 Cartellini rossi 0 0 Clean sheet 0 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Ascoli-Benevento e a che ora inizia? Sabato 5 settembre 2026 alle ore 17:15 (CEST), 3ª giornata della Serie B. Dove si gioca Ascoli-Benevento? Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Chi è l’arbitro di Ascoli-Benevento? Il direttore di gara è AYROLDI, assistenti YOSHIKAWA e BOATO; IV ufficiale GUITALDI; VAR PRONTERA, AVAR MASSIMI.