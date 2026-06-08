Ascoli-Brescia, moviola: delirio al gol di Silipo, succede di tutto, il gesto di Vagnozzi in tribuna e i gavettoni in panchina

La prova dell’arbitro Drigo nel ritorno della finale playoff analizzata al microscopio, il fischietto di Portogruaro sarà promosso in Can A-B

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nervi saldi per l’arbitro Drigo, candidato ad arbitrare in categorie superiori nella prossima stagione, che ha tenuto in pugno una gara delicata e spezzettata per i tanti falli. Vediamo cosa è successo al Del Duca.

Ascoli-Brescia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 10′ il gol di Rizzo Pinna. Primo giallo al 21′, è per Nicoletti per un fallo su Marras. Al 24′ ammonito anche De Maria che ferma una ripartenza degli avversari con un fallo. Al 35′ giallo per Balestrero. Al 40′ giallo per Gori per fallo sul portiere. Da segnalare la presenza in tribuna di Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, che da nativo di Ascoli sorride felice.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che caos dopo il raddoppio

Dopo l’intervallo problema nella porta davanti alla Curva Sud, verso dove attaccherà il Brescia. Addetti pronti alla sistemazione e si riparte con un po’ di ritardo. Nella ripresa al 7′ il delirio: gran gol di Silipo sotto la traversa ed esplode il Del Duca. Tutta la squadra, riserve comprese, entra in campo per abbracciarlo mentre esulta, togliendosi la maglietta (e venendo ammonito) sotto la curva mentre dagli altoparlanti si sente una musica festosa.

Gavettoni in panchina

Da qui alla fine succede poco fino all’87’ quando Milanese segna il tris (e viene ammonito per l’esultanza senza maglietta) e alla fine gavettoni e semi- strip-tease in panchina con tutti i giocatori che si cambiano maglia per indossarne un’altra con la scritta SUPERBA. Tomei deve fermarli perchè stavano per entrare tutti in campo in anticipo. L’arbitro fischia, l’Ascoli vince e festeggia la promozione in B.

Chi è l’arbitro Drigo

Destinato ad essere promosso già a luglio nella Can A-B Mattia Drigo di Portogruaro è al suo terzo anno in Serie C, dove aver compiuto il salto dalla Serie D nel 2023. Ha arbitrato 27 partite in questa categoria. Era già stato il fischietto della sfida tra l’Union Brescia e l’Inter U23 dello scorso 22 dicembre, terminata 2-0 per i lombardi e del derby tra Sambenedettese e Ascoli in Coppa Italia Serie C lo scorso 29 ottobre, che ha visto la vittoria dei rossoblù (2-1).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Gentile e Chiavaroli con Madonia IV uomo, Pezzuto al Var e Ubaldi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Nicoletti, De Maria, Balestrero, Gori, Silipo, Milanese.