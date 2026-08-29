Ascoli-Carrarese 29 agosto 2026: orario, arbitro, ultime, statistiche e curiosità

Ascoli e Carrarese si sfidano allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno per la 2a giornata della Serie B 2026-27. Una gara che profuma di rilancio per la Carrarese e di conferme per l’Ascoli, con i bianconeri chiamati a dare continuità e gli ospiti decisi a invertire la rotta. Si gioca al Del Duca.
- Le ultime partite giocate
- Arbitro
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Ascoli e Carrarese
Le ultime partite giocate
L’Ascoli ha bagnato l’esordio con un colpo esterno di carattere, mentre la Carrarese è caduta di misura in casa. Due traiettorie opposte al via del torneo: concretezza e resilienza per i bianconeri, necessità di registri più efficaci nelle due fasi per i gialloblù.
Dettaglio dei risultati più recenti:
- Ascoli: Verona–Ascoli 1-2
- Carrarese: Carrarese–Mantova 1-2
Arbitro
La partita sarà diretta da Andrea Zanotti. Squadra arbitrale al completo: assistenti, IV ufficiale e VAR/AVAR designati per garantire massima accuratezza nelle decisioni. Profilo italiano e designazione di livello per una gara che promette ritmo e duelli intensi.
- Arbitro: ZANOTTI
- Assistenti: CORTESE – RINALDI
- IV: SACCHI J. L.
- VAR: VOLPI
- AVAR: DEL GIOVANE
Informazioni interessanti
Ascoli e Carrarese si ritrovano nel campionato cadetto dopo incroci datati in Serie C: i bianconeri, forti del successo all’esordio, puntano a cominciare in fuga e a trasformare il Del Duca in un fortino; i toscani, invece, cercano risposte immediate dopo lo stop interno, facendo leva su talento emergente e ripartenze. La storia recente dice che l’Ascoli sa colpire in transizione alta, mentre la Carrarese dovrà alzare precisione e cattiveria nelle due aree. Occhio a Gennaro Acampora, incisivo quando attacca la trequarti, e al baby-gioiello Pietro Pinelli, già a segno al debutto tra i professionisti nel torneo. La differenza potrebbe giocarsi su pressing e gestione del possesso: i marchigiani hanno mostrato aggressività e un buon PPDA, i gialloblù hanno qualità tra le linee ma devono limitare le palle perse per restare in scia. Con un arbitraggio di Andrea Zanotti e il supporto tecnologico on site, il contesto è perfetto per una sfida viva e ricca di spunti.
- Primo incrocio in Serie B: l’ultima volta tra le due fu in C 2014/15, con l’Ascoli imbattuto (0-0 all’andata e 3-2 al ritorno al Del Duca).
- L’Ascoli ha vinto la gara d’esordio a Verona (1-2): in B i bianconeri sono riusciti a fare 2 su 2 all’inizio solo nel 2021/22.
- Carrarese in affanno recente in B: 2 punti nelle ultime 6 (2N, 4P) dopo una striscia da 10 punti in 4 partite.
- Dal 2024/25 la Carrarese ha collezionato 30 sconfitte su 77 gare di B: soltanto Reggiana e Mantova ne hanno subite di più nel periodo.
- Ascoli letale sul recupero alto: un gol e tre conclusioni nate da pressing offensivo nel primo turno, top del campionato.
- Gennaro Acampora ha già colpito la Carrarese in B in carriera: resta un profilo da monitorare tra le linee.
- Pietro Pinelli (classe 2006) è andato in gol al debutto: tra i marcatori della 1a giornata è tra quelli con xG più basso, segno di freddezza sotto porta.
Le statistiche stagionali di Ascoli e Carrarese
L’Ascoli parte con numeri convincenti: possesso 54,4%, 9 tiri totali e 33,3% di precisione al tiro, PPDA 9,3 a indicare pressione alta e organizzata. La Carrarese tiene palla al 48%, conclude 8 volte con il 25% di tiri nello specchio e PPDA 14,0: squadra più attendista, ma chiamata a migliorare nella rifinitura. Bianconeri più incisivi nelle due aree (22,2% conversione), gialloblù con spunti tra le linee ma da proteggere meglio il fronte difensivo.
Zoom sui protagonisti: in casa Ascoli hanno già segnato Andrea Silipo e Simone D’Uffizi (1 gol ciascuno); assist a firma Samuele Damiani e Gennaro Acampora (1). Ammoniti: Giovanni Corradini, Andrea Silipo, Abdoul Guiébré (1 a testa); espulsi: 0. Nessun clean sheet per Samuele Vitale. Per la Carrarese è andato in rete Pietro Pinelli (1), con assist di Moustapha Cisse (1). Ammonito Jonas Rouhi (1); espulsi: 0. Clean sheet ancora a zero per Giovanni Garofani.
|Ascoli
|Carrarese
|Partite giocate
|1
|1
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|0
|1
|Gol fatti
|2
|1
|Gol subiti
|1
|2
|Possesso palla (%)
|54,4
|48,0
|Tiri totali
|9
|8
|Tiri in porta
|3
|2
|Precisione tiri (%)
|33,3
|25,0
|PPDA (pressione)
|9,3
|14,0
|Ammonizioni
|3
|1
|Espulsioni
|0
|0
|Clean sheet portiere
|0
|0
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FAQ
- Quando si gioca Ascoli-Carrarese e a che ora?
-
È una gara della 2a giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali verranno comunicati dalla Lega.
- Dove si gioca Ascoli-Carrarese?
-
Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.
- Chi è l’arbitro di Ascoli-Carrarese?
-
Andrea Zanotti. Assistenti: Cortese e Rinaldi; IV ufficiale: Sacchi J. L.; VAR: Volpi; AVAR: Del Giovane.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.