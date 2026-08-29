Ascoli-Carrarese 29 agosto 2026: orario, arbitro, ultime, statistiche e curiosità

Serie B 2026-27, 2a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Ascoli-Carrarese: forma recente, arbitro, pillole e dati a confronto.

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Ascoli e Carrarese si sfidano allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno per la 2a giornata della Serie B 2026-27. Una gara che profuma di rilancio per la Carrarese e di conferme per l’Ascoli, con i bianconeri chiamati a dare continuità e gli ospiti decisi a invertire la rotta. Si gioca al Del Duca.

Le ultime partite giocate

L’Ascoli ha bagnato l’esordio con un colpo esterno di carattere, mentre la Carrarese è caduta di misura in casa. Due traiettorie opposte al via del torneo: concretezza e resilienza per i bianconeri, necessità di registri più efficaci nelle due fasi per i gialloblù.

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Dettaglio dei risultati più recenti:

Ascoli : Verona – Ascoli 1-2

: – 1-2 Carrarese: Carrarese–Mantova 1-2

Arbitro

La partita sarà diretta da Andrea Zanotti. Squadra arbitrale al completo: assistenti, IV ufficiale e VAR/AVAR designati per garantire massima accuratezza nelle decisioni. Profilo italiano e designazione di livello per una gara che promette ritmo e duelli intensi.

Arbitro: ZANOTTI

Assistenti: CORTESE – RINALDI

IV: SACCHI J. L.

VAR: VOLPI

AVAR: DEL GIOVANE

Informazioni interessanti

Ascoli e Carrarese si ritrovano nel campionato cadetto dopo incroci datati in Serie C: i bianconeri, forti del successo all’esordio, puntano a cominciare in fuga e a trasformare il Del Duca in un fortino; i toscani, invece, cercano risposte immediate dopo lo stop interno, facendo leva su talento emergente e ripartenze. La storia recente dice che l’Ascoli sa colpire in transizione alta, mentre la Carrarese dovrà alzare precisione e cattiveria nelle due aree. Occhio a Gennaro Acampora, incisivo quando attacca la trequarti, e al baby-gioiello Pietro Pinelli, già a segno al debutto tra i professionisti nel torneo. La differenza potrebbe giocarsi su pressing e gestione del possesso: i marchigiani hanno mostrato aggressività e un buon PPDA, i gialloblù hanno qualità tra le linee ma devono limitare le palle perse per restare in scia. Con un arbitraggio di Andrea Zanotti e il supporto tecnologico on site, il contesto è perfetto per una sfida viva e ricca di spunti.

Primo incrocio in Serie B: l’ultima volta tra le due fu in C 2014/15, con l’ Ascoli imbattuto (0-0 all’andata e 3-2 al ritorno al Del Duca ).

imbattuto (0-0 all’andata e 3-2 al ritorno al ). L’ Ascoli ha vinto la gara d’esordio a Verona (1-2): in B i bianconeri sono riusciti a fare 2 su 2 all’inizio solo nel 2021/22.

ha vinto la gara d’esordio a (1-2): in B i bianconeri sono riusciti a fare 2 su 2 all’inizio solo nel 2021/22. Carrarese in affanno recente in B: 2 punti nelle ultime 6 (2N, 4P) dopo una striscia da 10 punti in 4 partite.

in affanno recente in B: 2 punti nelle ultime 6 (2N, 4P) dopo una striscia da 10 punti in 4 partite. Dal 2024/25 la Carrarese ha collezionato 30 sconfitte su 77 gare di B: soltanto Reggiana e Mantova ne hanno subite di più nel periodo.

ha collezionato 30 sconfitte su 77 gare di B: soltanto Reggiana e Mantova ne hanno subite di più nel periodo. Ascoli letale sul recupero alto: un gol e tre conclusioni nate da pressing offensivo nel primo turno, top del campionato.

letale sul recupero alto: un gol e tre conclusioni nate da pressing offensivo nel primo turno, top del campionato. Gennaro Acampora ha già colpito la Carrarese in B in carriera: resta un profilo da monitorare tra le linee.

ha già colpito la in B in carriera: resta un profilo da monitorare tra le linee. Pietro Pinelli (classe 2006) è andato in gol al debutto: tra i marcatori della 1a giornata è tra quelli con xG più basso, segno di freddezza sotto porta.

Le statistiche stagionali di Ascoli e Carrarese

L’Ascoli parte con numeri convincenti: possesso 54,4%, 9 tiri totali e 33,3% di precisione al tiro, PPDA 9,3 a indicare pressione alta e organizzata. La Carrarese tiene palla al 48%, conclude 8 volte con il 25% di tiri nello specchio e PPDA 14,0: squadra più attendista, ma chiamata a migliorare nella rifinitura. Bianconeri più incisivi nelle due aree (22,2% conversione), gialloblù con spunti tra le linee ma da proteggere meglio il fronte difensivo.

Zoom sui protagonisti: in casa Ascoli hanno già segnato Andrea Silipo e Simone D’Uffizi (1 gol ciascuno); assist a firma Samuele Damiani e Gennaro Acampora (1). Ammoniti: Giovanni Corradini, Andrea Silipo, Abdoul Guiébré (1 a testa); espulsi: 0. Nessun clean sheet per Samuele Vitale. Per la Carrarese è andato in rete Pietro Pinelli (1), con assist di Moustapha Cisse (1). Ammonito Jonas Rouhi (1); espulsi: 0. Clean sheet ancora a zero per Giovanni Garofani.

Ascoli Carrarese Partite giocate 1 1 Vittorie 1 0 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 1 Gol fatti 2 1 Gol subiti 1 2 Possesso palla (%) 54,4 48,0 Tiri totali 9 8 Tiri in porta 3 2 Precisione tiri (%) 33,3 25,0 PPDA (pressione) 9,3 14,0 Ammonizioni 3 1 Espulsioni 0 0 Clean sheet portiere 0 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Ascoli-Carrarese e a che ora? È una gara della 2a giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali verranno comunicati dalla Lega. Dove si gioca Ascoli-Carrarese? Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Chi è l’arbitro di Ascoli-Carrarese? Andrea Zanotti. Assistenti: Cortese e Rinaldi; IV ufficiale: Sacchi J. L.; VAR: Volpi; AVAR: Del Giovane.