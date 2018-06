Ascoli, Cosmi resta in bilico

Ottenuta faticosamente la permanenza in Serie B nel playout ai danni dell’Entella, l’Ascoli si appresta a voltare pagina. L’era-Bellini sta per concludersi, il patron italo-canadese ha deciso di mettere in vendita il club e la cessione sembra a un passo, come dichiarato dal diretto interessato: “Abbiamo valutato tre proposte tra 6-7 gruppi che avevano manifestato interesse. Con Bricofer siamo avanti, c’è stata una stretta di mano, ma l'accordo finale è ancora distante. Il costo? Tre milioni, praticamente ho svenduto la società".

Bellini non è poi entrato nei dettagli tecnici della futura società. Il futuro di Serse Cosmi, artefice della salvezza, resta in bilico: "L’Ascoli sarà venduto senza debiti e assicureremo l’iscrizione fino all’arrivo della nuova proprietà, ma sul direttore Giaretta e su Cosmi decideranno i nuovi".

SPORTAL.IT | 16-06-2018 00:05