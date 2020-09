Un altro caso di positività al Coronavirus in casa dell’Ascoli. La società bianconera ha comunicato che Miguel De Alcantara, prima di rientrare in Italia per raggiungere la città marchigiana, si è sottoposto a test molecolare risultando positivo al Covid-19.

Il calciatore, asintomatico, è in Brasile, in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

De Alcantara ha compiuto 20 anni a febbraio.

OMNISPORT | 02-09-2020 17:07