Ascoli-Empoli 17 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 7ª giornata: Ascoli-Empoli si gioca il 17 ottobre alle 15. Arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche delle due squadre.

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Il pomeriggio del 17 ottobre 2026 (ore 15) allo stadio Cino e Lillo Del Duca mette di fronte Ascoli ed Empoli nella 7ª giornata di Serie B 2026-27. Un incrocio che mette in palio obiettivi importanti: da un lato i bianconeri marchigiani, quinti con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 7 reti fatte e 4 incassate) e chiamati a una prova di maturità in zona playoff; dall’altro i toscani, quindicesimi a quota 6 (2 successi, nessun pareggio e 4 ko, 6 gol segnati e 10 subiti), determinati a ritrovare slancio per staccarsi dai bassifondi della graduatoria.

Le ultime partite giocate

L’Ascoli arriva all’appuntamento con 8 punti nelle ultime cinque partite: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il rendimento casalingo offre un’ulteriore spinta, con 7 punti raccolti nelle tre gare disputate al Del Duca e nessun ko. L’Empoli, invece, ha conquistato appena 3 punti negli ultimi cinque incontri e viene da tre sconfitte consecutive: serve una svolta soprattutto nella tenuta difensiva.

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Squadra Vittorie nelle ultime 5 Pareggi Sconfitte Punti Ascoli 2 2 1 8 Empoli 1 0 4 3

Il dettaglio dei cinque risultati disponibili per ciascuna squadra:

Ascoli – Carrarese 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Ascoli – Benevento 1-0: vittoria.

– 1-0: vittoria. Calcio Padova – Ascoli 1-0: sconfitta.

– 1-0: sconfitta. Ascoli – Avellino 3-1: vittoria.

– 3-1: vittoria. Südtirol–Ascoli 0-0: pareggio.

Mantova – Empoli 3-1: sconfitta.

– 3-1: sconfitta. Carrarese – Empoli 0-1: vittoria.

– 0-1: vittoria. Empoli – Arezzo 0-1: sconfitta.

– 0-1: sconfitta. Modena – Empoli 2-1: sconfitta.

– 2-1: sconfitta. Empoli–Palermo 2-4: sconfitta.

L’arbitro di Ascoli-Empoli

A dirigere Ascoli–Empoli sarà Edoardo Mazzoni, affiancato dagli assistenti Galimberti e Pedone; Allegretta svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Ghersini, con Di Vuolo come AVAR, entrambi presenti al Del Duca. Nelle tre gare dirette nella stagione 2026-27, Mazzoni ha fischiato 57 falli e assegnato 5 ammonizioni, senza espulsioni né rigori: una media di circa 1,7 cartellini gialli a incontro.

Precedenti e curiosità: le pillole di Ascoli-Empoli

Il Del Duca mette di fronte due squadre con esigenze diverse: l’Ascoli vuole consolidare il quinto posto, l’Empoli cerca una risposta dopo tre sconfitte consecutive. Anche i precedenti raccontano un cambio di inerzia: dopo quattro ko di fila contro gli azzurri, i marchigiani hanno raccolto due vittorie e un pareggio nei tre confronti successivi in Serie B. Un successo avrebbe inoltre un valore storico per i padroni di casa, che toccherebbero quota 14 punti dopo sette gare, migliorando il proprio primato nella categoria. I toscani devono invece ritrovare equilibrio: negli ultimi tre turni hanno incassato sette reti. Un possibile fattore è il gioco aereo, responsabile della metà dei gol azzurri e ancora assente dal bilancio delle reti fatte e subite dai bianconeri. Sul piano individuale, Mohammed Chakir cerca il primo centro, mentre Bohdan Popov, a segno contro il Palermo, rappresenta una delle risorse offensive dell’Empoli. La sfida intreccia così fiducia, record e necessità di ripartenza.

La tendenza si è ribaltata: dopo quattro sconfitte consecutive contro l’ Empoli , l’ Ascoli è rimasto imbattuto nei tre incroci successivi di Serie B, con due vittorie e un pareggio. L’ultimo confronto, il 1° maggio 2021, è terminato 2-0 al Del Duca: i bianconeri inseguono ora due successi consecutivi contro i toscani per la prima volta nel torneo.

, l’ è rimasto imbattuto nei tre incroci successivi di Serie B, con due vittorie e un pareggio. L’ultimo confronto, il 1° maggio 2021, è terminato 2-0 al Del Duca: i bianconeri inseguono ora due successi consecutivi contro i toscani per la prima volta nel torneo. Il Del Duca è diventato un campo insidioso per gli azzurri: l’ Empoli ha perso le ultime due trasferte contro l’ Ascoli senza segnare. Sono tanti ko quanti quelli rimediati nelle precedenti otto visite in Serie B, chiuse con due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.

ha perso le ultime due trasferte contro l’ senza segnare. Sono tanti ko quanti quelli rimediati nelle precedenti otto visite in Serie B, chiuse con due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Una vittoria aprirebbe una pagina da primato per l’ Ascoli : con 14 punti dopo sette partite stabilirebbe il proprio miglior avvio in Serie B a questo punto del calendario. Il riferimento da superare è quota 13, raggiunta nel 2021-22 e nel 2009-10.

: con 14 punti dopo sette partite stabilirebbe il proprio miglior avvio in Serie B a questo punto del calendario. Il riferimento da superare è quota 13, raggiunta nel 2021-22 e nel 2009-10. L’ Empoli vuole interrompere una serie di tre sconfitte, accompagnate da 3 gol segnati e 7 subiti. Per trovare una striscia più lunga di ko consecutivi degli azzurri in Serie B bisogna risalire al settembre 2012: quattro, con Maurizio Sarri in panchina.

vuole interrompere una serie di tre sconfitte, accompagnate da 3 gol segnati e 7 subiti. Per trovare una striscia più lunga di ko consecutivi degli azzurri in Serie B bisogna risalire al settembre 2012: quattro, con Maurizio Sarri in panchina. Attenzione ai palloni alti: l’ Ascoli è l’unica squadra del campionato a non avere ancora segnato né subito gol di testa. L’ Empoli , al contrario, ha realizzato con questo fondamentale tre delle sue sei reti, il 50%: la percentuale più alta del torneo.

è l’unica squadra del campionato a non avere ancora segnato né subito gol di testa. L’ , al contrario, ha realizzato con questo fondamentale tre delle sue sei reti, il 50%: la percentuale più alta del torneo. Mohammed Chakir cerca il gol nonostante un elevato numero di conclusioni: le pillole prepartita gli attribuiscono 15 tentativi senza reti, mentre il dettaglio statistico stagionale ne riporta 14. Anche Abdoul Guiébré attende il primo gol o assist: ha giocato 19 palloni nell’area avversaria, come Andrea Petagna ; soltanto N’Dri Koffi , a quota 21, ne conta di più tra i giocatori ancora senza partecipazioni a una rete.

cerca il gol nonostante un elevato numero di conclusioni: le pillole prepartita gli attribuiscono 15 tentativi senza reti, mentre il dettaglio statistico stagionale ne riporta 14. Anche attende il primo gol o assist: ha giocato 19 palloni nell’area avversaria, come ; soltanto , a quota 21, ne conta di più tra i giocatori ancora senza partecipazioni a una rete. Il futuro dell’Empoli passa anche da Bohdan Popov: l’ucraino, a segno nell’ultimo turno contro il Palermo, è l’unico calciatore nato dal 2007 in avanti ad aver superato i cinque gol complessivi nelle ultime due stagioni tra Serie A e Serie B. Il suo bottino è di sette reti.

Le statistiche stagionali di Ascoli ed Empoli

Il confronto dopo sei giornate premia l’Ascoli per controllo del gioco e solidità: possesso medio del 61,1% contro il 44,2% dell’Empoli, precisione nei passaggi dell’87,68% contro l’82,17% e appena 4 reti subite, rispetto alle 10 degli ospiti. I marchigiani producono anche più conclusioni, 65 contro 39, e più tiri nello specchio, 26 contro 17. Gli azzurri hanno però percentuali migliori nella precisione al tiro, 43,59% contro 40%, e nella conversione delle conclusioni in gol, 15,38% contro 10,77%. Entrambe hanno mantenuto la porta inviolata due volte. A distinguere i percorsi sono anche le reazioni al punteggio: i bianconeri hanno recuperato 7 punti da situazioni di svantaggio, mentre i toscani ne hanno persi 9 dopo essere passati avanti.

Tra i singoli, Andrea Silipo guida l’attacco dell’Ascoli con 3 gol; seguono Matteo Brunori, Simone D’Uffizi e Gabriele Gori con una rete ciascuno. Il settimo gol di squadra deriva da un’autorete a favore. Nell’Empoli comandano Bohdan Popov ed Edoardo Saporiti, entrambi a quota 2, seguiti da Stiven Shpendi e Gerard Yepes con un centro. Non c’è un leader unico negli assist: per i marchigiani sono a quota uno Mohammed Chakir, Samuele Damiani, Giacomo De Pieri, Gabriele Gori e Tommaso Milanese; per i toscani Cristian Cauz, Matteo Egan e Luca Magnino. Il più ammonito dei bianconeri è Nicholas Rizzo, con 4 gialli, mentre negli azzurri spicca Luca Magnino, con 3. Nessuna espulsione risulta per l’Ascoli; nell’Empoli un rosso a testa per Joseph Ceesay e Marco Curto. Tra i pali, Samuele Vitale e Jacopo Seghetti contano entrambi 2 partite senza subire gol, rispettivamente con 18 e 29 parate.

Statistica Ascoli Empoli Posizione in classifica 5ª 15ª Punti 11 6 Partite giocate 6 6 Vittorie 3 2 Pareggi 2 0 Sconfitte 1 4 Gol segnati 7 6 Gol subiti 4 10 Differenza reti +3 -4 Media gol segnati 1,17 1,00 Media gol subiti 0,67 1,67 Possesso palla medio 61,1% 44,2% Precisione nei passaggi 87,68% 82,17% Tiri totali 65 39 Tiri nello specchio 26 17 Precisione al tiro 40,00% 43,59% Conversione dei tiri in gol 10,77% 15,38% Tiri concessi 85 112 Calci d’angolo 39 21 Assist 5 3 Gol di testa 0 3 Rigori segnati/tirati 1/1 2/2 Cartellini gialli 14 13 Cartellini rossi 0 2 Capocannonieri Andrea Silipo: 3 Bohdan Popov e Edoardo Saporiti: 2 Migliori assistman Chakir, Damiani, De Pieri, Gori, Milanese: 1 Cauz, Egan, Magnino: 1 Giocatore con più ammonizioni Nicholas Rizzo: 4 Luca Magnino: 3 Giocatori con più espulsioni Nessuno Joseph Ceesay e Marco Curto: 1 Portiere: gare senza subire gol Samuele Vitale: 2 Jacopo Seghetti: 2 Parate del portiere Samuele Vitale: 18 Jacopo Seghetti: 29

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FAQ Quando e a che ora si gioca Ascoli-Empoli? Ascoli-Empoli, valida per la 7ª giornata della Serie B 2026-27, si gioca il 17 ottobre 2026 alle ore 15:00, ora italiana. Dove si gioca Ascoli-Empoli? La partita si disputa allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Chi è l’arbitro di Ascoli-Empoli? L’arbitro è Edoardo Mazzoni, con Galimberti e Pedone come assistenti. Il quarto ufficiale è Allegretta; al VAR c’è Ghersini, affiancato dall’AVAR Di Vuolo.