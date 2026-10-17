Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Ascoli-Empoli 17 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 7ª giornata: Ascoli-Empoli si gioca il 17 ottobre alle 15. Arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche delle due squadre.

6 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il pomeriggio del 17 ottobre 2026 (ore 15) allo stadio Cino e Lillo Del Duca mette di fronte Ascoli ed Empoli nella 7ª giornata di Serie B 2026-27. Un incrocio che mette in palio obiettivi importanti: da un lato i bianconeri marchigiani, quinti con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 7 reti fatte e 4 incassate) e chiamati a una prova di maturità in zona playoff; dall’altro i toscani, quindicesimi a quota 6 (2 successi, nessun pareggio e 4 ko, 6 gol segnati e 10 subiti), determinati a ritrovare slancio per staccarsi dai bassifondi della graduatoria.

Le ultime partite giocate

L’Ascoli arriva all’appuntamento con 8 punti nelle ultime cinque partite: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il rendimento casalingo offre un’ulteriore spinta, con 7 punti raccolti nelle tre gare disputate al Del Duca e nessun ko. L’Empoli, invece, ha conquistato appena 3 punti negli ultimi cinque incontri e viene da tre sconfitte consecutive: serve una svolta soprattutto nella tenuta difensiva.

Squadra Vittorie nelle ultime 5 Pareggi Sconfitte Punti
Ascoli 2 2 1 8
Empoli 1 0 4 3

Il dettaglio dei cinque risultati disponibili per ciascuna squadra:

  • AscoliCarrarese 1-1: pareggio.
  • AscoliBenevento 1-0: vittoria.
  • Calcio PadovaAscoli 1-0: sconfitta.
  • AscoliAvellino 3-1: vittoria.
  • SüdtirolAscoli 0-0: pareggio.
  • MantovaEmpoli 3-1: sconfitta.
  • CarrareseEmpoli 0-1: vittoria.
  • EmpoliArezzo 0-1: sconfitta.
  • ModenaEmpoli 2-1: sconfitta.
  • EmpoliPalermo 2-4: sconfitta.

L’arbitro di Ascoli-Empoli

A dirigere AscoliEmpoli sarà Edoardo Mazzoni, affiancato dagli assistenti Galimberti e Pedone; Allegretta svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Ghersini, con Di Vuolo come AVAR, entrambi presenti al Del Duca. Nelle tre gare dirette nella stagione 2026-27, Mazzoni ha fischiato 57 falli e assegnato 5 ammonizioni, senza espulsioni né rigori: una media di circa 1,7 cartellini gialli a incontro.

Precedenti e curiosità: le pillole di Ascoli-Empoli

Il Del Duca mette di fronte due squadre con esigenze diverse: l’Ascoli vuole consolidare il quinto posto, l’Empoli cerca una risposta dopo tre sconfitte consecutive. Anche i precedenti raccontano un cambio di inerzia: dopo quattro ko di fila contro gli azzurri, i marchigiani hanno raccolto due vittorie e un pareggio nei tre confronti successivi in Serie B. Un successo avrebbe inoltre un valore storico per i padroni di casa, che toccherebbero quota 14 punti dopo sette gare, migliorando il proprio primato nella categoria. I toscani devono invece ritrovare equilibrio: negli ultimi tre turni hanno incassato sette reti. Un possibile fattore è il gioco aereo, responsabile della metà dei gol azzurri e ancora assente dal bilancio delle reti fatte e subite dai bianconeri. Sul piano individuale, Mohammed Chakir cerca il primo centro, mentre Bohdan Popov, a segno contro il Palermo, rappresenta una delle risorse offensive dell’Empoli. La sfida intreccia così fiducia, record e necessità di ripartenza.

  • La tendenza si è ribaltata: dopo quattro sconfitte consecutive contro l’Empoli, l’Ascoli è rimasto imbattuto nei tre incroci successivi di Serie B, con due vittorie e un pareggio. L’ultimo confronto, il 1° maggio 2021, è terminato 2-0 al Del Duca: i bianconeri inseguono ora due successi consecutivi contro i toscani per la prima volta nel torneo.
  • Il Del Duca è diventato un campo insidioso per gli azzurri: l’Empoli ha perso le ultime due trasferte contro l’Ascoli senza segnare. Sono tanti ko quanti quelli rimediati nelle precedenti otto visite in Serie B, chiuse con due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.
  • Una vittoria aprirebbe una pagina da primato per l’Ascoli: con 14 punti dopo sette partite stabilirebbe il proprio miglior avvio in Serie B a questo punto del calendario. Il riferimento da superare è quota 13, raggiunta nel 2021-22 e nel 2009-10.
  • L’Empoli vuole interrompere una serie di tre sconfitte, accompagnate da 3 gol segnati e 7 subiti. Per trovare una striscia più lunga di ko consecutivi degli azzurri in Serie B bisogna risalire al settembre 2012: quattro, con Maurizio Sarri in panchina.
  • Attenzione ai palloni alti: l’Ascoli è l’unica squadra del campionato a non avere ancora segnato né subito gol di testa. L’Empoli, al contrario, ha realizzato con questo fondamentale tre delle sue sei reti, il 50%: la percentuale più alta del torneo.
  • Mohammed Chakir cerca il gol nonostante un elevato numero di conclusioni: le pillole prepartita gli attribuiscono 15 tentativi senza reti, mentre il dettaglio statistico stagionale ne riporta 14. Anche Abdoul Guiébré attende il primo gol o assist: ha giocato 19 palloni nell’area avversaria, come Andrea Petagna; soltanto N’Dri Koffi, a quota 21, ne conta di più tra i giocatori ancora senza partecipazioni a una rete.
  • Il futuro dell’Empoli passa anche da Bohdan Popov: l’ucraino, a segno nell’ultimo turno contro il Palermo, è l’unico calciatore nato dal 2007 in avanti ad aver superato i cinque gol complessivi nelle ultime due stagioni tra Serie A e Serie B. Il suo bottino è di sette reti.

Le statistiche stagionali di Ascoli ed Empoli

Il confronto dopo sei giornate premia l’Ascoli per controllo del gioco e solidità: possesso medio del 61,1% contro il 44,2% dell’Empoli, precisione nei passaggi dell’87,68% contro l’82,17% e appena 4 reti subite, rispetto alle 10 degli ospiti. I marchigiani producono anche più conclusioni, 65 contro 39, e più tiri nello specchio, 26 contro 17. Gli azzurri hanno però percentuali migliori nella precisione al tiro, 43,59% contro 40%, e nella conversione delle conclusioni in gol, 15,38% contro 10,77%. Entrambe hanno mantenuto la porta inviolata due volte. A distinguere i percorsi sono anche le reazioni al punteggio: i bianconeri hanno recuperato 7 punti da situazioni di svantaggio, mentre i toscani ne hanno persi 9 dopo essere passati avanti.

Tra i singoli, Andrea Silipo guida l’attacco dell’Ascoli con 3 gol; seguono Matteo Brunori, Simone D’Uffizi e Gabriele Gori con una rete ciascuno. Il settimo gol di squadra deriva da un’autorete a favore. Nell’Empoli comandano Bohdan Popov ed Edoardo Saporiti, entrambi a quota 2, seguiti da Stiven Shpendi e Gerard Yepes con un centro. Non c’è un leader unico negli assist: per i marchigiani sono a quota uno Mohammed Chakir, Samuele Damiani, Giacomo De Pieri, Gabriele Gori e Tommaso Milanese; per i toscani Cristian Cauz, Matteo Egan e Luca Magnino. Il più ammonito dei bianconeri è Nicholas Rizzo, con 4 gialli, mentre negli azzurri spicca Luca Magnino, con 3. Nessuna espulsione risulta per l’Ascoli; nell’Empoli un rosso a testa per Joseph Ceesay e Marco Curto. Tra i pali, Samuele Vitale e Jacopo Seghetti contano entrambi 2 partite senza subire gol, rispettivamente con 18 e 29 parate.

Statistica Ascoli Empoli
Posizione in classifica 15ª
Punti 11 6
Partite giocate 6 6
Vittorie 3 2
Pareggi 2 0
Sconfitte 1 4
Gol segnati 7 6
Gol subiti 4 10
Differenza reti +3 -4
Media gol segnati 1,17 1,00
Media gol subiti 0,67 1,67
Possesso palla medio 61,1% 44,2%
Precisione nei passaggi 87,68% 82,17%
Tiri totali 65 39
Tiri nello specchio 26 17
Precisione al tiro 40,00% 43,59%
Conversione dei tiri in gol 10,77% 15,38%
Tiri concessi 85 112
Calci d’angolo 39 21
Assist 5 3
Gol di testa 0 3
Rigori segnati/tirati 1/1 2/2
Cartellini gialli 14 13
Cartellini rossi 0 2
Capocannonieri Andrea Silipo: 3 Bohdan Popov e Edoardo Saporiti: 2
Migliori assistman Chakir, Damiani, De Pieri, Gori, Milanese: 1 Cauz, Egan, Magnino: 1
Giocatore con più ammonizioni Nicholas Rizzo: 4 Luca Magnino: 3
Giocatori con più espulsioni Nessuno Joseph Ceesay e Marco Curto: 1
Portiere: gare senza subire gol Samuele Vitale: 2 Jacopo Seghetti: 2
Parate del portiere Samuele Vitale: 18 Jacopo Seghetti: 29

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Ascoli-Empoli?

Ascoli-Empoli, valida per la 7ª giornata della Serie B 2026-27, si gioca il 17 ottobre 2026 alle ore 15:00, ora italiana.

Dove si gioca Ascoli-Empoli?

La partita si disputa allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

Chi è l’arbitro di Ascoli-Empoli?

L’arbitro è Edoardo Mazzoni, con Galimberti e Pedone come assistenti. Il quarto ufficiale è Allegretta; al VAR c’è Ghersini, affiancato dall’AVAR Di Vuolo.

Ascoli-Empoli 17 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Venezia - Napoli
Bologna - Inter
Roma - Genoa
SERIE B:
Padova - Virtus Entella
Ascoli - Empoli
Carrarese - Modena
Benevento - Vicenza
Mantova - Palermo
Pisa - Cremonese

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio