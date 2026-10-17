Ascoli-Empoli 17 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il pomeriggio del 17 ottobre 2026 (ore 15) allo stadio Cino e Lillo Del Duca mette di fronte Ascoli ed Empoli nella 7ª giornata di Serie B 2026-27. Un incrocio che mette in palio obiettivi importanti: da un lato i bianconeri marchigiani, quinti con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 7 reti fatte e 4 incassate) e chiamati a una prova di maturità in zona playoff; dall’altro i toscani, quindicesimi a quota 6 (2 successi, nessun pareggio e 4 ko, 6 gol segnati e 10 subiti), determinati a ritrovare slancio per staccarsi dai bassifondi della graduatoria.
- Le ultime partite giocate
- L’arbitro di Ascoli-Empoli
- Precedenti e curiosità: le pillole di Ascoli-Empoli
- Le statistiche stagionali di Ascoli ed Empoli
Le ultime partite giocate
L’Ascoli arriva all’appuntamento con 8 punti nelle ultime cinque partite: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il rendimento casalingo offre un’ulteriore spinta, con 7 punti raccolti nelle tre gare disputate al Del Duca e nessun ko. L’Empoli, invece, ha conquistato appena 3 punti negli ultimi cinque incontri e viene da tre sconfitte consecutive: serve una svolta soprattutto nella tenuta difensiva.
|Squadra
|Vittorie nelle ultime 5
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Ascoli
|2
|2
|1
|8
|Empoli
|1
|0
|4
|3
Il dettaglio dei cinque risultati disponibili per ciascuna squadra:
- Ascoli–Carrarese 1-1: pareggio.
- Ascoli–Benevento 1-0: vittoria.
- Calcio Padova–Ascoli 1-0: sconfitta.
- Ascoli–Avellino 3-1: vittoria.
- Südtirol–Ascoli 0-0: pareggio.
- Mantova–Empoli 3-1: sconfitta.
- Carrarese–Empoli 0-1: vittoria.
- Empoli–Arezzo 0-1: sconfitta.
- Modena–Empoli 2-1: sconfitta.
- Empoli–Palermo 2-4: sconfitta.
L’arbitro di Ascoli-Empoli
A dirigere Ascoli–Empoli sarà Edoardo Mazzoni, affiancato dagli assistenti Galimberti e Pedone; Allegretta svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Ghersini, con Di Vuolo come AVAR, entrambi presenti al Del Duca. Nelle tre gare dirette nella stagione 2026-27, Mazzoni ha fischiato 57 falli e assegnato 5 ammonizioni, senza espulsioni né rigori: una media di circa 1,7 cartellini gialli a incontro.
Precedenti e curiosità: le pillole di Ascoli-Empoli
Il Del Duca mette di fronte due squadre con esigenze diverse: l’Ascoli vuole consolidare il quinto posto, l’Empoli cerca una risposta dopo tre sconfitte consecutive. Anche i precedenti raccontano un cambio di inerzia: dopo quattro ko di fila contro gli azzurri, i marchigiani hanno raccolto due vittorie e un pareggio nei tre confronti successivi in Serie B. Un successo avrebbe inoltre un valore storico per i padroni di casa, che toccherebbero quota 14 punti dopo sette gare, migliorando il proprio primato nella categoria. I toscani devono invece ritrovare equilibrio: negli ultimi tre turni hanno incassato sette reti. Un possibile fattore è il gioco aereo, responsabile della metà dei gol azzurri e ancora assente dal bilancio delle reti fatte e subite dai bianconeri. Sul piano individuale, Mohammed Chakir cerca il primo centro, mentre Bohdan Popov, a segno contro il Palermo, rappresenta una delle risorse offensive dell’Empoli. La sfida intreccia così fiducia, record e necessità di ripartenza.
- La tendenza si è ribaltata: dopo quattro sconfitte consecutive contro l’Empoli, l’Ascoli è rimasto imbattuto nei tre incroci successivi di Serie B, con due vittorie e un pareggio. L’ultimo confronto, il 1° maggio 2021, è terminato 2-0 al Del Duca: i bianconeri inseguono ora due successi consecutivi contro i toscani per la prima volta nel torneo.
- Il Del Duca è diventato un campo insidioso per gli azzurri: l’Empoli ha perso le ultime due trasferte contro l’Ascoli senza segnare. Sono tanti ko quanti quelli rimediati nelle precedenti otto visite in Serie B, chiuse con due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.
- Una vittoria aprirebbe una pagina da primato per l’Ascoli: con 14 punti dopo sette partite stabilirebbe il proprio miglior avvio in Serie B a questo punto del calendario. Il riferimento da superare è quota 13, raggiunta nel 2021-22 e nel 2009-10.
- L’Empoli vuole interrompere una serie di tre sconfitte, accompagnate da 3 gol segnati e 7 subiti. Per trovare una striscia più lunga di ko consecutivi degli azzurri in Serie B bisogna risalire al settembre 2012: quattro, con Maurizio Sarri in panchina.
- Attenzione ai palloni alti: l’Ascoli è l’unica squadra del campionato a non avere ancora segnato né subito gol di testa. L’Empoli, al contrario, ha realizzato con questo fondamentale tre delle sue sei reti, il 50%: la percentuale più alta del torneo.
- Mohammed Chakir cerca il gol nonostante un elevato numero di conclusioni: le pillole prepartita gli attribuiscono 15 tentativi senza reti, mentre il dettaglio statistico stagionale ne riporta 14. Anche Abdoul Guiébré attende il primo gol o assist: ha giocato 19 palloni nell’area avversaria, come Andrea Petagna; soltanto N’Dri Koffi, a quota 21, ne conta di più tra i giocatori ancora senza partecipazioni a una rete.
- Il futuro dell’Empoli passa anche da Bohdan Popov: l’ucraino, a segno nell’ultimo turno contro il Palermo, è l’unico calciatore nato dal 2007 in avanti ad aver superato i cinque gol complessivi nelle ultime due stagioni tra Serie A e Serie B. Il suo bottino è di sette reti.
Le statistiche stagionali di Ascoli ed Empoli
Il confronto dopo sei giornate premia l’Ascoli per controllo del gioco e solidità: possesso medio del 61,1% contro il 44,2% dell’Empoli, precisione nei passaggi dell’87,68% contro l’82,17% e appena 4 reti subite, rispetto alle 10 degli ospiti. I marchigiani producono anche più conclusioni, 65 contro 39, e più tiri nello specchio, 26 contro 17. Gli azzurri hanno però percentuali migliori nella precisione al tiro, 43,59% contro 40%, e nella conversione delle conclusioni in gol, 15,38% contro 10,77%. Entrambe hanno mantenuto la porta inviolata due volte. A distinguere i percorsi sono anche le reazioni al punteggio: i bianconeri hanno recuperato 7 punti da situazioni di svantaggio, mentre i toscani ne hanno persi 9 dopo essere passati avanti.
Tra i singoli, Andrea Silipo guida l’attacco dell’Ascoli con 3 gol; seguono Matteo Brunori, Simone D’Uffizi e Gabriele Gori con una rete ciascuno. Il settimo gol di squadra deriva da un’autorete a favore. Nell’Empoli comandano Bohdan Popov ed Edoardo Saporiti, entrambi a quota 2, seguiti da Stiven Shpendi e Gerard Yepes con un centro. Non c’è un leader unico negli assist: per i marchigiani sono a quota uno Mohammed Chakir, Samuele Damiani, Giacomo De Pieri, Gabriele Gori e Tommaso Milanese; per i toscani Cristian Cauz, Matteo Egan e Luca Magnino. Il più ammonito dei bianconeri è Nicholas Rizzo, con 4 gialli, mentre negli azzurri spicca Luca Magnino, con 3. Nessuna espulsione risulta per l’Ascoli; nell’Empoli un rosso a testa per Joseph Ceesay e Marco Curto. Tra i pali, Samuele Vitale e Jacopo Seghetti contano entrambi 2 partite senza subire gol, rispettivamente con 18 e 29 parate.
|Statistica
|Ascoli
|Empoli
|Posizione in classifica
|5ª
|15ª
|Punti
|11
|6
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|2
|0
|Sconfitte
|1
|4
|Gol segnati
|7
|6
|Gol subiti
|4
|10
|Differenza reti
|+3
|-4
|Media gol segnati
|1,17
|1,00
|Media gol subiti
|0,67
|1,67
|Possesso palla medio
|61,1%
|44,2%
|Precisione nei passaggi
|87,68%
|82,17%
|Tiri totali
|65
|39
|Tiri nello specchio
|26
|17
|Precisione al tiro
|40,00%
|43,59%
|Conversione dei tiri in gol
|10,77%
|15,38%
|Tiri concessi
|85
|112
|Calci d’angolo
|39
|21
|Assist
|5
|3
|Gol di testa
|0
|3
|Rigori segnati/tirati
|1/1
|2/2
|Cartellini gialli
|14
|13
|Cartellini rossi
|0
|2
|Capocannonieri
|Andrea Silipo: 3
|Bohdan Popov e Edoardo Saporiti: 2
|Migliori assistman
|Chakir, Damiani, De Pieri, Gori, Milanese: 1
|Cauz, Egan, Magnino: 1
|Giocatore con più ammonizioni
|Nicholas Rizzo: 4
|Luca Magnino: 3
|Giocatori con più espulsioni
|Nessuno
|Joseph Ceesay e Marco Curto: 1
|Portiere: gare senza subire gol
|Samuele Vitale: 2
|Jacopo Seghetti: 2
|Parate del portiere
|Samuele Vitale: 18
|Jacopo Seghetti: 29
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Ascoli-Empoli?
-
Ascoli-Empoli, valida per la 7ª giornata della Serie B 2026-27, si gioca il 17 ottobre 2026 alle ore 15:00, ora italiana.
- Dove si gioca Ascoli-Empoli?
-
La partita si disputa allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.
- Chi è l’arbitro di Ascoli-Empoli?
-
L’arbitro è Edoardo Mazzoni, con Galimberti e Pedone come assistenti. Il quarto ufficiale è Allegretta; al VAR c’è Ghersini, affiancato dall’AVAR Di Vuolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.