Ascoli promosso, Brescia ko: Silipo dipinge, Rizzo Pinna da biliardo. Tutte le squadre della prossima Serie B

I bianconeri superano le rondinelle e festeggiano il ritorno in cadetteria: i top e flop del match dello stadio Del Duca e la cronaca di un trionfo firmato Tomei.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

“Un’avventura” di Battisti è l’inno che accompagna in campo l’Ascoli, un’avventura è la stagione che è appena conclusa con la promozione in Serie B. I bianconeri superano il Brescia 3-0 (1-1 l’andata) grazie al gol di Rizzo Pinna, una meraviglia di Silipo e il tap-in di Milanese I padroni di casa festeggiano così davanti 12.000 tifosi in festa. Un anno da incorniciare che porta la firma di Tomei, eroe della cavalcata dei piceni, che tornano così in cadetteria dopo due anni. Si arrendono le rondinelle, mai in partita e vittime del calore dello stadio.

L’Ascoli batte il Brescia e vola in Serie B

La voglia di vincere e salire in Serie B è tanta, ma anche la paura di sbagliare. I primi minuti sono di studio, ma i tifosi sin da subito fanno la differenza con il Del Duco che è una bolgia. E l’Ascoli risponde alla carica all’8′: Silipo prova a beffare Gori con una punizione dal limite calciata sul suo palo, ma il portiere è attento. Passa qualche istante e i bianconeri hanno un’altra chance con Guiebre, che si inserisce bene ma calcia alle stelle. I padroni di casa insistono e sbloccano il match al 10′ con Rizzo Pinna, che scambia con Gori e con un piazzato chirurgico da fuori area bacia il palo e gonfia la rete.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La gara si appiattisce e le occasioni sono poche, con il Brescia che si fa vedere solo alla mezz’ora con un rasoterra di Zennaro, troppo lento e di facile lettura per Vitale. L’Ascoli va a un ritmo diverso e al 36′ è Rizzo Pinna a fa tremare il Brescia con una bella punizione dai venti metri, che esce di poco alla sinistra del portiere. Sul finire del primo tempo Mallamo, imbeccato da un no look di Lamesta, si divora il gol del pari da solo davanti il portiere. L’Ascoli nella ripresa esce in campo con meno cattiveria e Tomei se ne accorge subito, strigliando la squadra e urlando di girare il pallone sulla sinistra. La squadra lo accontenta subito e al 52′ va da Silipo che passa in mezzo a due avversari e da posizione defilatissima sigla la rete del raddoppio.

I padroni di casa sono in trance agonistica e sfiorano il tris: Corradini vince “mille” contrasti e di punta prova a battere Gori, ma il portiere respinge bene. All’85’inizia la festa con i bianconeri che calano il tris con Milanese, bravo nel tap-in dopo il palo centrato da Silipo. Una rete che manda la gente in tripudio fino al triplice fischio finale, che sancisce la promozione dell’Ascoli in Serie B.

QUI LE AZIONI SALIENTI DEL MATCH

Top e Flop dell’Ascoli

Rizzo Pinna 7 – In campo sembra Andrea Quarta al biliardo: come la leggenda italiana trova la buca vincente. Per l’ennesima volta.

– In campo sembra Andrea Quarta al biliardo: come la leggenda italiana trova la buca vincente. Per l’ennesima volta. Silipo 7 – Quando tocca il pallone, la Sfera canta. Ebbasta. Non lo prendono mai e illumina con giocate da fuori categoria.

*nessun flop nel corso del match

Top e Flop del Brescia

Lamesta 6.5 – Prova a svegliare il Brescia con le sue accelerazioni e giocate, ma predica nel deserto. E non si vedono Oasi.

– Prova a svegliare il Brescia con le sue accelerazioni e giocate, ma predica nel deserto. E non si vedono Oasi. Mallamo 5 – Cestina la palla che avrebbe potuto cambiare il match. Non regge la pressione sul più bello, un errore troppo grave.

Le squadre della prossima stagione di Serie B