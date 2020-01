Ascoli, Ninkovic resta in bilico

L’Ascoli è stato uno dei club più attivi nel mercato di gennaio in Serie B, in particolare negli ultimi giorni.

I bianconeri hanno rifatto l’attacco cedendo Ardemagni al Frosinone in cambio di Trotta e risolvendo in anticipo il prestito di Da Cruz, tornato al Parma che lo ha girato allo Sheffield Wednesday.

Il giocatore che sembrava sicuro di partire a inizio mercato, Nikola Ninkovic, è invece ancora in organico.

Il presidente Pulcinelli non ha però escluso la cessione in extremis del serbo parlando in video-conferenza: "Può restare e può andare via, se dopo il mercato non ci saranno novità resterà un giocatore dell'Ascoli – le parole riportate da 'Picenotime.it' – Poi vedremo se sarà utilizzato o meno. Per Ninkovic ci sono richieste da varie parti in Italia che nel mondo. Perché non ha giocato col Frosinone? È una scelta della società e va rispettata, stop".

Poi una battuta sul mercato condotto: "Secondo me ci siamo rinforzati e abbiamo fatto un buon lavoro. Trotta è un giocatore da Serie A, anche Morosini è un ottimo calciatore ed un bravo ragazzo".



