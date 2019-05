Ascoli, Pulcinelli è già nel futuro

L’Ascoli chiude la stagione casalinga con una sconfitta contro il Palermo che non guasta però la volontà della società di pensare ad un futuro più ambizioso.

Al termine della gara contro i rosanero il patron dei bianconeri Massimo Pulcinelli ha anticipato la conferma di Vivarini: "Tra breve faremo la prima riunione per la prossima stagione. Il tecnico? Parleremo dei giocatori visto che Vivarini non è stato in discussione nemmeno dopo la sconfitta di Lecce. Non credo che avremo 30 giocatori come quest'anno, ma non ne cambieremo nemmeno 25".

Eppure c'è qualche rimpianto per i playoff mancati: "Abbiamo avuto cinque-sei occasioni per fare il salto di qualità e ancora oggi speravo nei playoff, ma non so cosa sia mancato. Abbiamo dato il meglio quando stavamo rischiando i playout. Comunque do un 8 a tutti".



