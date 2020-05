Ascoli, Pulcinelli:"Perderemo qualche milione"

Il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli durante il terzo webinar “Crescere insieme”, organizzato dal club bianconero ha fatto il punto sulla situazione societaria: "Perderemo qualche milione di euro, qualcosa meno se torneremo a giocare. Credo che, se giocheremo senza pubblico, perderemo il 60% della bellezza del calcio; vorrei tutti i tifosi sugli spalti, attaccati ai nostri ragazzi, in modo che creino entusiasmo e quelle situazioni fantastiche che ci mancano da tempo”.

"Credo che andremo incontro a un calcio con meno economie a disposizione – continua Pulcinelli parlando del futuro -, dobbiamo tenerne conto, la sostenibilità è un qualcosa che stavamo già valutando prima ancora del Covid 19, ma non vuol dire che faremo una squadra di terza categoria per risparmiare. Quest’anno abbiamo costruito una squadra per i play off, c’eravamo nel girone di andata, poi le cose sono cambiate, fra qualche giocatore che ha fatto le bizze a Trapani, qualcuno che è andato via a gennaio, un altro che cercava il rinnovo contrattuale invece di pensare a fare gruppo. Spero di giocare in serenità e sicurezza”.

SPORTAL.IT | 15-05-2020 14:57