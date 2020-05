Ascoli-Stellone, ora è tutto finito

L'Ascoli e Roberto Stellone hanno separato le proprie strade consensualmente. La società bianconera ha infatti annunciato il raggiungimento di un accordo per sciogliere il legame che il tecnico romano aveva con il club fino al 2021.

Stessa sorte anche per il vice Giorgio Gorgone e il collaboratore tecnico Andrea Gennari.

In una nota l'Ascoli sottolinea: "Nella prosecuzione della strategia di contenimento dei costi, resa necessaria dalle imprevedibili conseguenze derivanti dalla crisi storica che sta attraversando il Paese, esprime soddisfazione per l'operazione, per la buona riuscita della quale sono stati fondamentali la predisposizione dell'allenatore e del suo staff e il lavoro certosino e competente di mediazione dell'avvocato Pietro Madonia. L'Ascoli Calcio augura a Stellone e allo staff le migliori fortune".

Stellone era stato annunciato come allenatore dell'Ascoli il 2 febbraio, salvo venire esonerato il 16 aprile, quasi un mese dopo la sospensione del campionato: il club addusse la motivazione che il contratto di Stellone era divenuto troppo oneroso stanti i problemi economici causati dalla pandemia di Coronavirus.

Il bilancio del tecnico è stato di due pareggi e tre sconfitte in cinque partite.

