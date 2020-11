Ascoli, ultimatum per Bertotto

Con quattro sconfitte in sei partite giocate in casa Ascoli si può già parlare di crisi.

Al netto di qualche recriminazione arbitrale nella partita di Salerno il patron Massimo Pulcinelli non può essere contento del rendimento della squadra e allora in vista della trasferta di Pisa è arrivato quello che suona come un ultimatum per il tecnico Valerio Bertotto: “Bertotto rischia molto, come tutti noi – le parole di Pulcinelli riprese da ‘Tuttoascolicalcio.com’ – Adesso è giunta l’ora di conquistare punti, la partita contro il Pisa sarà importante per capire di che pasta siamo fatti. In campo vanno sempre i calciatori, sono loro a metterci la voglia, la determinazione e l’impegno per fare la differenza, ma ovviamente la differenza la fa anche il fatto di farli giocare nel loro ruolo naturale”.

Pulcinelli punta il dito in particolare verso la sterilità offensiva: “Preoccupa molto l’incapacità di far gol: contro il Pordenone il portiere ospite non ha dovuto effettuare neppure una parata”.

